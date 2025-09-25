Inicio Espectáculos Filarmónica de Mendoza
Este viernes

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su concierto de abono N°10

La consolidada agrupación mendocina celebra sus 40 años de riquísima historia en el Teatro Independencia

Por UNO
Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza continúa con la celebración de sus 40 años de trayectoria con una nueva presentación de su temporada 2025. El viernes 26 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) la agrupación presentará el concierto de abono N°10, bajo la dirección del maestro invitado Javier Mas y con la participación especial de los solistas Andrea Yurcic (fagot) y Zurab Tchrikishvili (trompeta). Las entradas tienen un valor de $4.000 y se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

El programa reúne dos obras de gran relevancia en la historia de la música. De Paul Hindemith el Concierto para trompeta, fagot y cuerdas (1949), una pieza singular que explora la inusual combinación de trompeta y fagot como solistas, en diálogo con la orquesta de cuerdas. Esta obra, compuesta en su etapa de madurez, destaca por sus contrastes tímbricos y su carácter camerístico.

Orquesta Filarmónica de Mendoza.jpg
La Orquesta Filarm&oacute;nica de Mendoza se presenta en el Teatro Independencia.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza se presenta en el Teatro Independencia.

El concierto incluye además la "Sinfonía N°5" de Sergei Prokofiev, compuesta en 1944, que refleja esperanza en plena Segunda Guerra Mundial. Con fuerza rítmica y gran expresividad, se convirtió en una de sus obras más emblemáticas y en un símbolo de resiliencia artística.

El abono para este viernes ofrece dos obras de gran magnitud, en las que la innovación y la victoria se entrelazan. Hindemith, con su "Concierto para trompeta, fagot y cuerdas", propone una obra compleja y experimental, donde los instrumentos solistas crean un diálogo cargado de tensión y resolución, explorando nuevas sonoridades. En contraste, Prokofiev, con su "Sinfonía N° 5", se presenta como una obra monumental de optimismo y victoria, celebrando el poder humano y su capacidad de superar la adversidad. La obra fluye con energía, construyendo paisajes sonoros que reflejan la fuerza y la determinación humana.

Orquesta Filarmónica de Mendoza: Aniversario especial

En 2025, la Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra cuatro décadas de música, historia y pasión, consolidándose como uno de los emblemas culturales más importantes de la provincia. Esta temporada de abono no solo rinde homenaje al camino recorrido, sino que también se proyecta hacia el futuro, acompañando además el centenario del Teatro Independencia.

El maestro Javier Mas, actual director artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo destacadas agrupaciones nacionales e internacionales y se unirá a la celbración sobre el escenario del Independencia.

Maestro Javier Mas invitado a la Orquesta Filarmónica de Mendoza
El maestro Javier Mas se une a esta presentación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El maestro Javier Mas se une a esta presentación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La solista invitada Andrea Yurcic, primer fagot de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, se ha presentado en escenarios de Europa y América, y es reconocida por su aporte a la difusión del repertorio contemporáneo.

Andrea Yurcic fagotista de la UNCuyo
Andrea Yurcic, fagotista de la UNCuyo también será parte de la propuesta de este viernes.

Andrea Yurcic, fagotista de la UNCuyo también será parte de la propuesta de este viernes.

En tanto, el trompetista Zurab Tchrikishvili, de origen georgiano, integra la Filarmónica de Mendoza desde 2005 y se ha consolidado como uno de los referentes de su fila de bronces.

Zurab Tchrikishvili trompetista
Zurab Tchrikishvili, trompetista georgiano que también mostrará todo su talento en el Independencia.

Zurab Tchrikishvili, trompetista georgiano que también mostrará todo su talento en el Independencia.

Temas relacionados:

Te puede interesar