La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su concierto de abono N°10

El concierto incluye además la "Sinfonía N°5" de Sergei Prokofiev, compuesta en 1944, que refleja esperanza en plena Segunda Guerra Mundial. Con fuerza rítmica y gran expresividad, se convirtió en una de sus obras más emblemáticas y en un símbolo de resiliencia artística.

El abono para este viernes ofrece dos obras de gran magnitud, en las que la innovación y la victoria se entrelazan. Hindemith, con su "Concierto para trompeta, fagot y cuerdas", propone una obra compleja y experimental, donde los instrumentos solistas crean un diálogo cargado de tensión y resolución, explorando nuevas sonoridades. En contraste, Prokofiev, con su "Sinfonía N° 5", se presenta como una obra monumental de optimismo y victoria, celebrando el poder humano y su capacidad de superar la adversidad. La obra fluye con energía, construyendo paisajes sonoros que reflejan la fuerza y la determinación humana.

Orquesta Filarmónica de Mendoza: Aniversario especial

En 2025, la Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra cuatro décadas de música, historia y pasión, consolidándose como uno de los emblemas culturales más importantes de la provincia. Esta temporada de abono no solo rinde homenaje al camino recorrido, sino que también se proyecta hacia el futuro, acompañando además el centenario del Teatro Independencia.

El maestro Javier Mas, actual director artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo destacadas agrupaciones nacionales e internacionales y se unirá a la celbración sobre el escenario del Independencia.

Maestro Javier Mas invitado a la Orquesta Filarmónica de Mendoza El maestro Javier Mas se une a esta presentación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La solista invitada Andrea Yurcic, primer fagot de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, se ha presentado en escenarios de Europa y América, y es reconocida por su aporte a la difusión del repertorio contemporáneo.

Andrea Yurcic fagotista de la UNCuyo Andrea Yurcic, fagotista de la UNCuyo también será parte de la propuesta de este viernes.

En tanto, el trompetista Zurab Tchrikishvili, de origen georgiano, integra la Filarmónica de Mendoza desde 2005 y se ha consolidado como uno de los referentes de su fila de bronces.