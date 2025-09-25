Inicio Espectáculos Ángela Leiva
Viernes y sábado

Ángela Leiva trae su "Voz para el Mundo" con dos presentaciones en Mendoza

La cantautora inicia una de las giras más importantes de su carrera. Presentará su nuevo disco y recorrerá sus grandes éxitos en escenarios mendocinos

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Ángela Leiva llega a mendoza y hará dos presentaciones este fin de semana.

Ángela Leiva llega a mendoza y hará dos presentaciones este fin de semana.

Ángela Leiva regresa a Mendoza de la mano de su tour "Mi Voz para el Mundo". La cantautora ofrecerá dos imperdibles funciones. La primera cita será el viernes 26 de septiembre a las 22 en el Cine Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia). Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir a través de Tuentrada.com y en la boletería del teatro. La segunda presentación será el sábado 27 de septiembre a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Los tickets para esta fecha están disponibles en Ticketet.com.ar y en la boletería del Arena (solo en efectivo).

Ángela Leiva 2
Ángela Leiva pasará por Mendoza con dos funciones: una en Rivadavia y otra en Maipú, el viernes y sábado respectivamente.

Ángela Leiva pasará por Mendoza con dos funciones: una en Rivadavia y otra en Maipú, el viernes y sábado respectivamente.

La cantautora dio inicio a una de las giras más importantes de su trayectoria, "Mi Voz para el Mundo", que la trae de vuelta a Mendoza con una propuesta renovada. Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, "15 Años", que celebra su destacada trayectoria, Leiva sorprendió a sus fans con una nueva canción titulada “Ya Me Olvidé”.

Embed - Ya me olvidé - Angela Leiva

Esta producción especial es un reflejo de sus vivencias y de su particular amor por la cultura y los sonidos de México. Con más de 40 conciertos programados por todo el país, “Mi Voz para el Mundo” es una invitación a sus seguidores a un tour donde no solo se revivirán todos sus grandes éxitos, sino también se pondrá en relieve su material más reciente, que comienza a recorrer los mejores escenarios de Argentina y el mundo.

Con esta innovadora propuesta, Ángela Leiva busca reconectar con su público, invitándolos a ser parte de los momentos que la han consolidado como una de las voces más queridas de la música popular argentina.

Temas relacionados:

Te puede interesar