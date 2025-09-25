Ángela Leiva regresa a Mendoza de la mano de su tour "Mi Voz para el Mundo". La cantautora ofrecerá dos imperdibles funciones. La primera cita será el viernes 26 de septiembre a las 22 en el Cine Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia). Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir a través de Tuentrada.com y en la boletería del teatro. La segunda presentación será el sábado 27 de septiembre a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Los tickets para esta fecha están disponibles en Ticketet.com.ar y en la boletería del Arena (solo en efectivo).
Ángela Leiva trae su "Voz para el Mundo" con dos presentaciones en Mendoza
La cantautora inicia una de las giras más importantes de su carrera. Presentará su nuevo disco y recorrerá sus grandes éxitos en escenarios mendocinos