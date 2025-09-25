Ángela Leiva trae su "Voz para el Mundo" con dos presentaciones en Mendoza

Embed - Ya me olvidé - Angela Leiva

Esta producción especial es un reflejo de sus vivencias y de su particular amor por la cultura y los sonidos de México. Con más de 40 conciertos programados por todo el país, “Mi Voz para el Mundo” es una invitación a sus seguidores a un tour donde no solo se revivirán todos sus grandes éxitos, sino también se pondrá en relieve su material más reciente, que comienza a recorrer los mejores escenarios de Argentina y el mundo.

Con esta innovadora propuesta, Ángela Leiva busca reconectar con su público, invitándolos a ser parte de los momentos que la han consolidado como una de las voces más queridas de la música popular argentina.