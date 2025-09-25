Estos aro de oro no solo tienen valor material, sino que también están relacionados con la historia familiar de Morgan Freeman.

Morgan Freeman aros El actor Morgan Freeman se perforó las orejas cuando tenía 35 años.

Morgan Freeman desciende de marineros, quienes solían llevar aros de oro como una especie de "seguro" para sus gastos funerarios en caso de morir lejos de casa. El oro servía para asegurar que, si morían en un lugar lejano, su ataúd sería pagado y su cuerpo regresaría a su hogar.

En el caso de Freeman, estos aros se conviertieron en un acto simbólico para rendirle homenaje a sus antepasados marineros. "Lo cierto es que valen lo justo para que alguien me compre un ataúd si muero en un lugar extraño", dijo el actor.

Además, Freeman se inspiró en el actor Burt Lancaster en la película El temible burlón (The Crimson Pirate, 1952), donde Lancaster interpretaba a un marinero caribeño que también usaba aros dorados. Freeman, veía a Lancaster como un modelo a seguir, y adoptó ese estilo.

Morgan Freeman (2) Morgan Freeman honra a sus familiares marineros con sus aros de oro.

Además, Freeman reveló que se perforó las orejas recién a los 35 años. "Siempre quise un pendiente. Tiene que ver con mi apego al mar. Soy un ávido marinero, un hombre de aguas azules empedernido", dijo el actor en una entrevista. Fue su exesposa quien le perforó la oreja, un gesto personal que añadió aún más significado a ese símbolo que él lleva con tanto orgullo.