Por qué algunas princesas usan aros y otras no

¿Por qué algunas princesas o royals no llevan aros?

Un detalle que muchas personas han notado es que la princesa Leonor de Borbón siempre usa aros, mientras que su hermana, la Infanta Sofía no. Esto no es un hecho casual, ya que la realeza europea asegura que las royals deben decidir por sí mismas si perforan o no sus orejas.

Leonor de Borbón.jpg Leonor de Borbón.

En el caso de la princesa Leonor, la heredera al trono de España decidió ponerse sus primeros pendientes en 2012, mientras que la infanta Sofía todavía no ha querido agujerearse las orejas.

Las hijas de la Reina Máxima, Amalia, Ariane y Alexia decidieron perforar sus orejas de grandes. Sin embargo, las princesas usan pendientes en ocasiones especiales, o incluso buscan diseños sencillos.

La hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte, tampoco tiene las orejas perforadas. Quién la ha imitado ha sido su prima, Lilibeth Diana, la hija del príncipe Harry, quien tampoco usa aros. Eugenia de York (hija del príncipe Andrés) si usa pendientes, mientras que su hermana Beatriz, nunca se perforó las orejas.

Por otro lado, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, hija mayor de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit esperó hasta cumplir los nueve para estrenar sus primeros pendientes.

Ingrid Alexandra de Noruega.jpg Princesa Ingrid Alexandra de Noruega.

Finalmente, la princesa Isabella de Dinamarca tiene perforaciones, pero rara vez usa pendientes.