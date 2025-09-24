Inicio Espectáculos Fin de semana
Este jueves

Imperdible: el éxito teatral mendocino "Los putativos" regresa al teatro El Círculo

La comedia de enredos del elenco El Globo, que ya hizo reír a más de 700 personas, vuelve a escena con una única función

Para reír con ganas. "Los Putativos", este jueves.

El exitoso espectáculo "Los putativos", protagonizado por el elenco teatral El Globo, regresa a los escenarios mendocinos. Será este jueves 25 de septiembre a las 21:30. La obra, escrita por el reconocido dramaturgo Hugo Marcos y dirigida en esta exitosa versión por Andrea Cortez y Facundo Fozco, se presentará en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $10.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través del sistema Andes Ticket o directamente en la boletería del teatro el día de la función. Habrá descuento especial para jubilados que compren sus entradas en taquilla.

"Los putativos" ha conquistado al público de la provincia, agotando localidades en varias de sus presentaciones anteriores, gracias a una trama coral y desopilante que se desarrolla en el peculiar hotel "La Libélula". La sinopsis promete un torbellino de confusiones y situaciones disparatadas cuando varios huéspedes, incluido un apostador compulsivo, se ven envueltos en una serie de enredos que no dan respiro al espectador.

La puesta en escena es una fiesta de dobles intenciones y personajes que, de la mano de un elenco talentoso, hacen que la comedia funcione a la perfección. El grupo de actores está conformado por Guillermo Olivia, Gonzalo Gallo, Belén Vilches, Marcelo Benegas, Natalia Italiano, Sofía Bonafede y Natalí Sevilla, quienes han logrado una química única sobre el escenario, fundamental para que la obra alcance su punto máximo de humor.

El elenco El Globo, fundado hace casi 13 años y dirigido por Facundo Fozco, se ha consolidado como un referente de la comedia en Mendoza. Con una trayectoria que ha incluido producciones que han contado con la participación de figuras nacionales como Flor de la V y Gladys Florimonte, y con varias de sus obras declaradas de Interés Departamental y Cultural, el grupo demuestra su compromiso con el género y con el público que los ha acompañado a lo largo de los años. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar del humor de "Los putativos", esta es la ocasión ideal para vivir una noche de risas garantizadas.

