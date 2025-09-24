El exitoso espectáculo "Los putativos", protagonizado por el elenco teatral El Globo, regresa a los escenarios mendocinos. Será este jueves 25 de septiembre a las 21:30. La obra, escrita por el reconocido dramaturgo Hugo Marcos y dirigida en esta exitosa versión por Andrea Cortez y Facundo Fozco, se presentará en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $10.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través del sistema Andes Ticket o directamente en la boletería del teatro el día de la función. Habrá descuento especial para jubilados que compren sus entradas en taquilla.
Imperdible: el éxito teatral mendocino "Los putativos" regresa al teatro El Círculo
La comedia de enredos del elenco El Globo, que ya hizo reír a más de 700 personas, vuelve a escena con una única función