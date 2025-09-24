Imperdible: el éxito teatral mendocino "Los putativos" regresa al teatro El Círculo

"Los putativos" ha conquistado al público de la provincia, agotando localidades en varias de sus presentaciones anteriores, gracias a una trama coral y desopilante que se desarrolla en el peculiar hotel "La Libélula". La sinopsis promete un torbellino de confusiones y situaciones disparatadas cuando varios huéspedes, incluido un apostador compulsivo, se ven envueltos en una serie de enredos que no dan respiro al espectador.

La puesta en escena es una fiesta de dobles intenciones y personajes que, de la mano de un elenco talentoso, hacen que la comedia funcione a la perfección. El grupo de actores está conformado por Guillermo Olivia, Gonzalo Gallo, Belén Vilches, Marcelo Benegas, Natalia Italiano, Sofía Bonafede y Natalí Sevilla, quienes han logrado una química única sobre el escenario, fundamental para que la obra alcance su punto máximo de humor.