El show en Mendoza no solo incluirá los himnos de la banda que ya son clásicos, sino también los temas de su nuevo material discográfico "El Club de la Pelea I". Este álbum ha superado los 200 millones de streams, consolidando el actual buen momento de la banda y demostrando su relevancia en la música contemporánea. La gira, que sigue cosechando éxitos en Argentina, también se extenderá a países como España, Uruguay, Ecuador y Colombia, llevando su potente show a nuevas audiencias.

Embed - AIRBAG - EL CLUB DE LA PELEA I - ALBUM COMPLETO

Airbag se ha posicionado como uno de los actos (y las bandas) más contundentes del rock argentino, con una potencia escénica que es su sello distintivo y el delirio de su público. Su show en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo promete ser una noche de pura energía y rock que sus fans mendocinos recordarán por mucho tiempo.