El sábado 27 de septiembre, a las 21, Airbag se presentará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). El concierto, que forma parte de la exitosa gira "El Club de la Pelea", es uno de los más esperados del año y de lo más atractivo del fin de semana. Las últimas entradas están disponibles para su venta a través del sitio web Tuentrada.com y en la tienda Moicano Rockería, ubicada en la Galería Caracol de la Ciudad de Mendoza.
Airbag: últimas entradas para su show en Mendoza
La banda de los hermanos Sardelli, en el mejor momento de su carrera, se presentará en la provincia con su gira "El Club de la Pelea I"