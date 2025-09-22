Airbag: quedan pocas entradas para su show del sábado en Luján de Cuyo.

El sábado 27 de septiembre, a las 21, Airbag se presentará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). El concierto, que forma parte de la exitosa gira "El Club de la Pelea", es uno de los más esperados del año y de lo más atractivo del fin de semana. Las últimas entradas están disponibles para su venta a través del sitio web Tuentrada.com y en la tienda Moicano Rockería, ubicada en la Galería Caracol de la Ciudad de Mendoza.

Airbag 2
Airbag vuelve a Mendoza con su gira "El club de la pelea I".

Airbag: un 2025 lleno de éxitos arrolladores

El presente de Airbag es indiscutiblemente uno de los más exitosos en la escena del rock nacional. Tras agotar dos estadios de River Plate, la banda confirmó una tercera fecha, un hecho que confirma su enorme convocatoria. Este éxito se replica en cada punto del país que visitan, con entradas agotadas en plazas como Córdoba, Salta y Tucumán, demostrando la enorme conexión que tienen con su público.

El show en Mendoza no solo incluirá los himnos de la banda que ya son clásicos, sino también los temas de su nuevo material discográfico "El Club de la Pelea I". Este álbum ha superado los 200 millones de streams, consolidando el actual buen momento de la banda y demostrando su relevancia en la música contemporánea. La gira, que sigue cosechando éxitos en Argentina, también se extenderá a países como España, Uruguay, Ecuador y Colombia, llevando su potente show a nuevas audiencias.

Embed - AIRBAG - EL CLUB DE LA PELEA I - ALBUM COMPLETO

Airbag se ha posicionado como uno de los actos (y las bandas) más contundentes del rock argentino, con una potencia escénica que es su sello distintivo y el delirio de su público. Su show en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo promete ser una noche de pura energía y rock que sus fans mendocinos recordarán por mucho tiempo.

