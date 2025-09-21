Inicio Espectáculos Teatro Imperial
Este sábado

The Clover: un recorrido por la playlist de tu vida en el Imperial

La banda mendocina la rompe con los clásicos de los '80 y '90, la época dorada del rock internacional

Por UNO
The Clover prepara un show épico para este sábado en el Imperial. 

El sábado 27 de setiembre The Clover presenta un show tremendo en el Teatro Imperial (Pablo Pescara 301, Maipú). La banda mendocina propone un recorrido por las mejores canciones de Queen, INXS, Toto y The Guns 'N Roses entre otros referentes de los '80 y '90. Será a las 22 y las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb y boletería del teatro.

Preparate para una noche inolvidable que te hará viajar en el tiempo. El escenario del Imperial se convertirá en el epicentro de la mejor música con el show épico de The Clover que rendirá homenaje a los más grandes exponentes del rock y el pop de la historia.

The Clover banda tributo rock internacional 80 90
El show de The Clover propone un recorrido por "la banda sonora de tu vida".

The Clover no es solo una banda, es una experiencia que sumerge de lleno al público en la energía de una era dorada. A través de un show vibrante y cargado de pasión, recorrerán un repertorio que para muchos es la banda sonora de su vida. Desde la majestuosidad de canciones como "I want it all" (Queen) y la poderosa presencia de Guns N’ Roses con clásicos como "Sweet child o' mine", pasando por el ritmo inconfundible de INXS ("Original sin") y la maestría musical de Toto -con una versión tremenda de "Rossana"-. Cada canción será interpretada con una fidelidad asombrosa y un toque personal que te dejará sin aliento.

Embed - THE CLOVER on Instagram: "Amig@s! Acá va para ustedes este temazo de Toto que grabamos en @feedback_mza Rosanna / Toto Lanzada como el primer sencillo y primera canción de su cuarto álbum de estudio Tito/ IV (1982). La canción rápidamente se colocó en el #2 en Billboard Hot durante 6 semanas y vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos Que lo disfruten! Gracias @josefj.reco y @margaret_jammes #toto #rock #bestcover #theclover #Mendoza #Argentina @stevelukatherofficial #rosanna #rosannacover"
View this post on Instagram

A post shared by THE CLOVER (@theclover.mza)

Con el auspicio de FM Ayer y la producción de PPC Eventos, será un recorrido musical que te conectará con esos recuerdos que creías olvidados, un viaje sonoro que te transportará a los momentos más significativos de tu vida.

No te pierdas esta oportunidad única de revivir la magia de los clásicos. Si sos fanático de la buena música, el sábado 27 de diciembre ya tiene que estar marcado en rojo en tu agenda. Asegurá tu lugar y preparate para cantar, bailar y gritar cada uno de estos himnos atemporales.

