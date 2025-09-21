The Clover: un recorrido por la playlist de tu vida en el Imperial

The Clover no es solo una banda, es una experiencia que sumerge de lleno al público en la energía de una era dorada. A través de un show vibrante y cargado de pasión, recorrerán un repertorio que para muchos es la banda sonora de su vida. Desde la majestuosidad de canciones como "I want it all" (Queen) y la poderosa presencia de Guns N’ Roses con clásicos como "Sweet child o' mine", pasando por el ritmo inconfundible de INXS ("Original sin") y la maestría musical de Toto -con una versión tremenda de "Rossana"-. Cada canción será interpretada con una fidelidad asombrosa y un toque personal que te dejará sin aliento.

Con el auspicio de FM Ayer y la producción de PPC Eventos, será un recorrido musical que te conectará con esos recuerdos que creías olvidados, un viaje sonoro que te transportará a los momentos más significativos de tu vida.

No te pierdas esta oportunidad única de revivir la magia de los clásicos. Si sos fanático de la buena música, el sábado 27 de diciembre ya tiene que estar marcado en rojo en tu agenda. Asegurá tu lugar y preparate para cantar, bailar y gritar cada uno de estos himnos atemporales.