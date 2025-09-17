El viaje sonoro de Audioholics llega a Mendoza con Mariano Mellino

La propuesta es más que un simple show de música electrónica; es un concepto que busca redefinir la experiencia en vivo. El proyecto, ideado por Mellino, no se centra únicamente en la performance del DJ, sino que eleva la producción a un nivel superior, donde la iluminación, las visuales y el sonido se complementan para construir una narrativa inmersiva.

Con una trayectoria consolidada en la escena progresiva, Mellino se ha ganado el respeto internacional con su estilo único, capaz de crear atmósferas profundas y emotivas que conectan directamente con el público. Sus sets, cargados de melodías hipnóticas y bajos contundentes, son la banda sonora perfecta para este viaje que la audiencia emprende desde el momento en que cruza las puertas del recinto.

La elección del Arena Aconcagua como sede de esta experiencia no es casual. La infraestructura del lugar, con su acústica optimizada y su capacidad para albergar grandes producciones, es ideal para que el concepto de Audioholics se despliegue en todo su potencial. La idea es que cada persona se sienta parte de un todo, vibrando al unísono con la música y dejándose llevar por un espectáculo que estimula todos los sentidos.

Las entradas para este evento son un bien preciado, y la producción ha advertido que quedan las últimas disponibles. Los interesados en asegurar su lugar en esta experiencia única pueden adquirir sus tickets a través del siguiente enlace: .