Este domingo

Postales Francesas-La Vie en Art: un cierre de lujo para "Viví Francia 2025"

El Teatro Plaza Paradiso será el escenario de una noche mágica donde la música francesa de todas las épocas cobrará vida

Fundación Pianoforte se presenta este domingo. 

El domingo 14 de septiembre de 2025, a las 20, el Teatro Plaza Paradiso (Mitre 1426, Chacras de Coria), recibirá "Postales Francesas-La Vie en Art". Este concierto de cierre de la decimotercera edición de Viví Francia 2025 - Semana Francesa en Mendoza, es una invitación a sumergirse en la elegancia y la sensibilidad de la música francesa.

El espectáculo, que promete una duración de 60 minutos, es una producción conjunta de la Fundación Pianoforte y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, entidades comprometidas con la promoción cultural y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse cómodamente a través de EntradaWeb.

"Postales Francesas – La Vie en Art" propone un fascinante viaje musical que fusiona la música académica francesa de los siglos XIX y XX con aquellas canciones populares que han conquistado el corazón de millones alrededor del mundo.

El programa ha sido cuidadosamente diseñado para llevar al público desde el impresionismo sublime de compositores como Debussy y Ravel, con obras como "Après un rêve" y "Ma mère, l'oye", hasta los entrañables clásicos del cine francés que Yann Tiersen inmortalizó en la banda sonora de "Amélie", incluyendo "La Valse d'Amelie" y "Comptine d’un autre été l’aprës-midi".

La velada también será una celebración infaltable de la chanson française, rindiendo homenaje a la incomparable Édith Piaf con sus obras inmortales "Hymne à l’amour" y "La Vie En Rose". Para culminar, el concierto traerá un aire fresco y contemporáneo con la energía de ZAZ y su éxito "Je veux", prometiendo un cierre vibrante y lleno de alegría.

Este ensamble de talentosos músicos estará conformado por:

  • Leonardo Pittella al piano.
  • Mariel Santos como soprano.
  • Enrique Díaz Lazkao en guitarra.
  • Federico Balza en el bandoneón.
  • Alejandro Rebollo también en el piano como artista invitado.

La Fundación Pianoforte, con su misión de generar impacto social a través del arte, y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, con su larga trayectoria en la vinculación comercial y cultural, unen fuerzas para ofrecer una experiencia inolvidable que invita a vivir la esencia de Francia en todo su esplendor y en pleno corazón de Mendoza. ¡Una oportunidad única para deleitarse con la belleza y la diversidad de la música francesa!

