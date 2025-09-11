Postales Francesas-La Vie en Art: un cierre de lujo para "Viví Francia 2025"

El programa ha sido cuidadosamente diseñado para llevar al público desde el impresionismo sublime de compositores como Debussy y Ravel, con obras como "Après un rêve" y "Ma mère, l'oye", hasta los entrañables clásicos del cine francés que Yann Tiersen inmortalizó en la banda sonora de "Amélie", incluyendo "La Valse d'Amelie" y "Comptine d’un autre été l’aprës-midi".
La velada también será una celebración infaltable de la chanson française, rindiendo homenaje a la incomparable Édith Piaf con sus obras inmortales "Hymne à l’amour" y "La Vie En Rose". Para culminar, el concierto traerá un aire fresco y contemporáneo con la energía de ZAZ y su éxito "Je veux", prometiendo un cierre vibrante y lleno de alegría.
Este ensamble de talentosos músicos estará conformado por:
- Leonardo Pittella al piano.
- Mariel Santos como soprano.
- Enrique Díaz Lazkao en guitarra.
- Federico Balza en el bandoneón.
- Alejandro Rebollo también en el piano como artista invitado.
La Fundación Pianoforte, con su misión de generar impacto social a través del arte, y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, con su larga trayectoria en la vinculación comercial y cultural, unen fuerzas para ofrecer una experiencia inolvidable que invita a vivir la esencia de Francia en todo su esplendor y en pleno corazón de Mendoza. ¡Una oportunidad única para deleitarse con la belleza y la diversidad de la música francesa!