Postales Francesas-La Vie en Art: un cierre de lujo para "Viví Francia 2025"

El programa ha sido cuidadosamente diseñado para llevar al público desde el impresionismo sublime de compositores como Debussy y Ravel, con obras como "Après un rêve" y "Ma mère, l'oye", hasta los entrañables clásicos del cine francés que Yann Tiersen inmortalizó en la banda sonora de "Amélie", incluyendo "La Valse d'Amelie" y "Comptine d’un autre été l’aprës-midi".

La velada también será una celebración infaltable de la chanson française, rindiendo homenaje a la incomparable Édith Piaf con sus obras inmortales "Hymne à l’amour" y "La Vie En Rose". Para culminar, el concierto traerá un aire fresco y contemporáneo con la energía de ZAZ y su éxito "Je veux", prometiendo un cierre vibrante y lleno de alegría.

Este ensamble de talentosos músicos estará conformado por:

Leonardo Pittella al piano.

Mariel Santos como soprano.

Enrique Díaz Lazkao en guitarra.

Federico Balza en el bandoneón.

Alejandro Rebollo también en el piano como artista invitado.

La Fundación Pianoforte, con su misión de generar impacto social a través del arte, y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, con su larga trayectoria en la vinculación comercial y cultural, unen fuerzas para ofrecer una experiencia inolvidable que invita a vivir la esencia de Francia en todo su esplendor y en pleno corazón de Mendoza. ¡Una oportunidad única para deleitarse con la belleza y la diversidad de la música francesa!