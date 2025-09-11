Inicio Sociedad Il Divo
Este viernes

Il Divo regresa a Mendoza con su show "By Candlelight"

El mundialmente famoso cuarteto vocal Il divo trae su nuevo espectáculo, una propuesta más íntima para un encuentro directo con el público mendocino

Por UNO
Il Divo llega a Mendoza.

El reconocido grupo de ópera pop, Il Divo, se presentará en Mendoza con su gira "By Candlelight Tour". Será el viernes 12 de septiembre, a las 22 , en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Las entradas para el concierto se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketek.com.ar o en la boletería del Arena (solo pago en efectivo).

Il Divo se presenta en el Arena Maip&uacute; Stadium.

Este regreso a la provincia se enmarca en la gira sudamericana del cuarteto, que también incluye presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. A diferencia de sus shows anteriores, la propuesta de "By Candlelight" se centra en una escena más cercana y personal, con una ambientación pensada para generar un contacto directo con los espectadores, haciendo de la música la verdadera protagonista.

Il Divo, integrado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el también estadounidense Steven LaBrie, ha redefinido el género de la ópera pop desde su formación en 2003 por el productor Simon Cowell. Luego del fallecimiento de Carlos Marín en 2021, la incorporación de Steven LaBrie consolidó la formación actual del grupo.

Embed - Il Divo - Despacito (Official Lyric Video)

Con más de 30 millones de discos vendidos y una trayectoria de éxito mundial, el cuarteto regresa a Mendoza con un repertorio que repasará sus temas más emblemáticos, así como material de sus grabaciones más recientes, prometiendo una velada inolvidable.

