Il Divo regresa a Mendoza con su show "By Candlelight"

Il Divo 2 Il Divo se presenta en el Arena Maipú Stadium.

Este regreso a la provincia se enmarca en la gira sudamericana del cuarteto, que también incluye presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. A diferencia de sus shows anteriores, la propuesta de "By Candlelight" se centra en una escena más cercana y personal, con una ambientación pensada para generar un contacto directo con los espectadores, haciendo de la música la verdadera protagonista.

Il Divo, integrado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el también estadounidense Steven LaBrie, ha redefinido el género de la ópera pop desde su formación en 2003 por el productor Simon Cowell. Luego del fallecimiento de Carlos Marín en 2021, la incorporación de Steven LaBrie consolidó la formación actual del grupo.