Este domingo

Mayumana presenta "Currents" en Mendoza: una propuesta para "ver la música y escuchar el movimiento"

El show de este fin de semana que ofrece esta compañía de danza despliega energía y ritmo con una estética que va desde el high-tech hasta el street dance

Mayumana llega a Mendoza con un imponente show.

En el marco de su regreso a la Argentina, el grupo trae una propuesta que fusiona lo mejor de su estilo clásico con nuevas piezas. "Currents" es una experiencia escénica sin palabras que combina música en vivo, percusión, danza, humor y acrobacias, haciendo que el público pueda "ver la música" y "escuchar el movimiento". La propuesta se renueva en cada temporada con coreografías que rompen fronteras entre la danza y el ritmo, el cuerpo y el sonido.

Mayumana 2
Mayumana: un show para "ver la música y escuchar el movimiento".

El show, de 75 minutos, es un despliegue de energía y ritmo, con una estética que va desde el high-tech hasta el street dance. La prensa especializada ha elogiado la propuesta, definiéndola como un "cóctel inigualable" que invita a la participación activa de los espectadores.

Sobre Mayumana

Desde su creación en 1996, Mayumana se ha consolidado como un referente global, compartiendo escenario con artistas internacionales y cautivando a audiencias de todas las edades con su estilo inconfundible y su capacidad para romper barreras artísticas.

Además ha compartido escenario con artistas como Bobby McFerrin, David Broza, Tiesto, y ha sido definida por medios internacionales como “la startup cultural más exitosa” (Yedioth Ahronoth) y “una fiesta del ritmo” (ABC).

Durante su primera temporada en el Teatro Broadway de Buenos Aires, agotó 5 funciones por lo que sumaron las fechas en agosto. También tuvo un exitoso paso por el Teatro Broadway de Rosario.

Ahora, gracias a Fénix Entertainment, Mayumana se conecta con el público argentino, reconocido por su pasión, sensibilidad artística y energía escénica.

