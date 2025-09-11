La reconocida compañía de percusión y danza Mayumana se presentará en Mendoza con su espectáculo "Currents". La cita es el domingo 14 de septiembre a las 21, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas están a la venta a través de la plataforma Tuentrada.com.
Mayumana presenta "Currents" en Mendoza: una propuesta para "ver la música y escuchar el movimiento"
El show de este fin de semana que ofrece esta compañía de danza despliega energía y ritmo con una estética que va desde el high-tech hasta el street dance