Mayumana presenta "Currents" en Mendoza: una propuesta para "ver la música y escuchar el movimiento"

En el marco de su regreso a la Argentina, el grupo trae una propuesta que fusiona lo mejor de su estilo clásico con nuevas piezas. "Currents" es una experiencia escénica sin palabras que combina música en vivo, percusión, danza, humor y acrobacias, haciendo que el público pueda "ver la música" y "escuchar el movimiento". La propuesta se renueva en cada temporada con coreografías que rompen fronteras entre la danza y el ritmo, el cuerpo y el sonido.

Mayumana 2 Mayumana: un show para "ver la música y escuchar el movimiento".

El show, de 75 minutos, es un despliegue de energía y ritmo, con una estética que va desde el high-tech hasta el street dance. La prensa especializada ha elogiado la propuesta, definiéndola como un "cóctel inigualable" que invita a la participación activa de los espectadores.