Una propuesta interactiva de producción internacional, "Viven Dinosaurios", llega a Mendoza el viernes 12 de septiembre. La muestra se realizará en el predio del Portal de los Andes (Balcarce 897, Jumbo Godoy Cruz), y las entradas pueden conseguirse de forma anticipada en Feverup.com. El horario de la exposición es de 14 a 20 de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados. Domingos y feriados, el horario es de 10 a 20 h.
"Viven Dinosaurios" se presenta por primera vez en Mendoza
Una experiencia internacional con más de 50 animatrónicos de tamaño real. Una imperdible recreación el mundo jurásico con enfoque educativo y lúdico para toda la familia