Desde este viernes

"Viven Dinosaurios" se presenta por primera vez en Mendoza

Una experiencia internacional con más de 50 animatrónicos de tamaño real. Una imperdible recreación el mundo jurásico con enfoque educativo y lúdico para toda la familia

"Viven Dinosaurios", una exposición para toda la familia en el Jumbo de Godoy Cruz.

Una propuesta interactiva de producción internacional, "Viven Dinosaurios", llega a Mendoza el viernes 12 de septiembre. La muestra se realizará en el predio del Portal de los Andes (Balcarce 897, Jumbo Godoy Cruz), y las entradas pueden conseguirse de forma anticipada en Feverup.com. El horario de la exposición es de 14 a 20 de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados. Domingos y feriados, el horario es de 10 a 20 h.

Luego de cautivar a miles de visitantes en países como Ecuador, Perú y Uruguay, y de su exitoso paso por varias ciudades argentinas como Buenos Aires, Neuquén y Salta, esta muestra sensorial llega a Mendoza para que grandes y chicos disfruten un viaje en el tiempo a las eras Jurásica y Cretácica. La exposición se distingue por su realismo y por la combinación de ciencia, entretenimiento y aventura.

La muestra Viven Dinosaurios es totalmente interactiva y para toda la familia.

Este show interactivo cuenta con la colaboración científica de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. La experiencia presenta a más de 50 dinosaurios animatrónicos en tamaño real, incluyendo ejemplares imponentes como el Tiranosaurio Rex y el Triceratops. A lo largo del recorrido, que dura aproximadamente 45 minutos, los visitantes pueden participar en actividades interactivas como juegos, la búsqueda de fósiles en la arena y conocer a “Velocy”, la mascota oficial de la exhibición. Además, guías especializados brindan información detallada sobre la vida y la extinción de estas criaturas milenarias.

"Viven Dinosaurios" tiene diversas actividades para los más pequeños.

Viven Dinosaurios en Mendoza: entradas y promociones para colegios

  • Las entradas están disponibles en Feverup.com.
  • Los precios para los fines de semana y feriados son de $12.000 para menores de 3 a 12 años y de $14.000 para mayores de 13.
  • De lunes a viernes, el valor de la entrada general es de $12.000.
  • También hay promociones especiales para colegios y jardines que quieran realizar una visita guiada. Para más información, se puede escribir a [email protected] o por WhatsApp al +54 9 261 7145254.

