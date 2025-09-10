"Viven Dinosaurios" se presenta por primera vez en Mendoza

Luego de cautivar a miles de visitantes en países como Ecuador, Perú y Uruguay, y de su exitoso paso por varias ciudades argentinas como Buenos Aires, Neuquén y Salta, esta muestra sensorial llega a Mendoza para que grandes y chicos disfruten un viaje en el tiempo a las eras Jurásica y Cretácica. La exposición se distingue por su realismo y por la combinación de ciencia, entretenimiento y aventura.

viven Dinosaurios 2 La muestra Viven Dinosaurios es totalmente interactiva y para toda la familia.

Este show interactivo cuenta con la colaboración científica de la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. La experiencia presenta a más de 50 dinosaurios animatrónicos en tamaño real, incluyendo ejemplares imponentes como el Tiranosaurio Rex y el Triceratops. A lo largo del recorrido, que dura aproximadamente 45 minutos, los visitantes pueden participar en actividades interactivas como juegos, la búsqueda de fósiles en la arena y conocer a “Velocy”, la mascota oficial de la exhibición. Además, guías especializados brindan información detallada sobre la vida y la extinción de estas criaturas milenarias.