Este viernes

"Intrépida": una experiencia interactiva que te convierte en el cómplice de la historia

El público será el protagonista de una obra que fusiona danza, música y teatro en una puesta en escena más que interesante

Por UNO
La obra teatral Intrépida rompe la cuarta pared e interactúa con el público. 

Este espectáculo interdisciplinario combina danza, música y teatro, tiene como objetivo principal sumergir al público en una narrativa en la que su participación es fundamental. A lo largo de la historia, los asistentes podrán votar en tiempo real, decidiendo así el rumbo de la protagonista y el desenlace de la trama.

"Intr&eacute;pida":la propuesta teatral de este viernes en el Teatro Quintanilla.

La obra, creada por la compañía Valkirias Danza Versátil, transporta a cada uno de los espectadores a los años '30 en plena Gran Depresión de Estados Unidos. Además introduce a la audiencia a la vida de Inés Saylor, una joven de Oklahoma con aires de grandeza y un problema de cleptomanía, cuyo único deseo es forjar su propio destino. La trama, cargada de drama y giros inesperados, se enfoca en la idea de que una sola elección puede cambiarlo todo, y esa elección recae directamente en el público.

Más sobre la obra de teatro "Intrépida"

No se trata solamente de una obra de teatro, sino de una experiencia colectiva que difumina los límites entre el escenario y la platea.

La puesta en escena cuenta con un talentoso elenco que incluye a Nahuel Arce, Bruno Arias, Santiago Petit y David Rivera, además de la coreografía y dramaturgia de Anita Arrieta y la dirección general de Lautaro Volpe.

La asistencia coreográfica y técnica es de Diego Vergara, el diseño lumínico de Ludmila Espinosa, y el vestuario y backstage de Candela Ferrando, todo bajo la producción de Facundo Gallardo y el acompañamiento de Cápsula V.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura, donde cada decisión cuenta y el poder de la historia está literalmente en tus manos.

