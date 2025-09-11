"Intrépida": una experiencia interactiva que te convierte en el cómplice de la historia

La obra, creada por la compañía Valkirias Danza Versátil, transporta a cada uno de los espectadores a los años '30 en plena Gran Depresión de Estados Unidos. Además introduce a la audiencia a la vida de Inés Saylor, una joven de Oklahoma con aires de grandeza y un problema de cleptomanía, cuyo único deseo es forjar su propio destino. La trama, cargada de drama y giros inesperados, se enfoca en la idea de que una sola elección puede cambiarlo todo, y esa elección recae directamente en el público.

Más sobre la obra de teatro "Intrépida"

No se trata solamente de una obra de teatro, sino de una experiencia colectiva que difumina los límites entre el escenario y la platea.

La puesta en escena cuenta con un talentoso elenco que incluye a Nahuel Arce, Bruno Arias, Santiago Petit y David Rivera, además de la coreografía y dramaturgia de Anita Arrieta y la dirección general de Lautaro Volpe.

La asistencia coreográfica y técnica es de Diego Vergara, el diseño lumínico de Ludmila Espinosa, y el vestuario y backstage de Candela Ferrando, todo bajo la producción de Facundo Gallardo y el acompañamiento de Cápsula V.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura, donde cada decisión cuenta y el poder de la historia está literalmente en tus manos.