Tras varios años alejados de los escenarios, Williams retomó este año su agenda con una serie de shows en diversos países, y además presentó la película Better Man, la cual rompió récords en taquilla.

¿Qué dijo Robbie Williams en sus historias de Instagram?

En las últimas horas las fanáticas de Williams enloquecieron de la felicidad, ya que el músico mostró en sus redes sociales que le habían regalado un mate, el cual tiene grabados los nombres de su esposa y de sus hijos. Además, el intérprete de "Feel" le envió un mensaje cariñoso al público argentino.