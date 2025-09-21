Mate Robbie Williams
El músico británico agradeció un mate que le regalaron y confesó que quiere volver a la Argentina.
El mensaje del músico británico fue el siguiente: "I hear you, I see you. I really miss you. Im triying to get to you. Im on there", el cual se puede traducir como: "Los escucho, los veo. Los extraño. Estoy tratando de llegar a ustedes. Estoy en eso".
Actualmente, el ex Take That está de gira por Europa con el BRITPOP Tour, donde interpreta canciones nuevas, grandes éxitos y ya promociona su nuevo álbum, BRITPOP, pronto a estrenarse en 2026.
Embed - Robbie Williams - Feel (Live 8 2005)
¿Cuántas veces vino Robbie Williams a la Argentina?
- 2004: Williams fue invitado a Videomatch, en Telefe. Interpretó "Feel", "Radio" y "Angels" en el programa de Marcelo Tinelli.
- 2006: realizó dos shows consecutivos en el Estadio River Plate como parte de su gira Close Encounters Tour. Uno de los recitales tuvo transmisión exclusiva de Telefe.
- 2018: el artista tenía previsto presentarse en el Personal Fest, pero el concierto fue cancelado por malas condiciones climáticas.
- 2023: el músico vino de vacaciones con su esposa y sus cuatro hijos. Se hospedó en la casa de un polista argentino y también jugó al golf.