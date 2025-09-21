El músico británico Robbie Williams confesó que tiene planeado volver a la Argentina pronto

El músico británico Robbie Williams confesó que tiene planeado volver a la Argentina pronto

Robbie Williams es uno de los cantantes británicos que más éxito ha logrado conseguir a nivel mundial. Comenzó su carrera en el grupo Take That, pero luego decidió seguir su propio camino en el mundo artísitico.

Tras varios años alejados de los escenarios, Williams retomó este año su agenda con una serie de shows en diversos países, y además presentó la película Better Man, la cual rompió récords en taquilla.

¿Qué dijo Robbie Williams en sus historias de Instagram?

En las últimas horas las fanáticas de Williams enloquecieron de la felicidad, ya que el músico mostró en sus redes sociales que le habían regalado un mate, el cual tiene grabados los nombres de su esposa y de sus hijos. Además, el intérprete de "Feel" le envió un mensaje cariñoso al público argentino.

Mate Robbie Williams
El m&uacute;sico brit&aacute;nico agradeci&oacute; un mate que le regalaron y confes&oacute; que quiere volver a la Argentina.&nbsp;

El músico británico agradeció un mate que le regalaron y confesó que quiere volver a la Argentina.

El mensaje del músico británico fue el siguiente: "I hear you, I see you. I really miss you. Im triying to get to you. Im on there", el cual se puede traducir como: "Los escucho, los veo. Los extraño. Estoy tratando de llegar a ustedes. Estoy en eso".

Actualmente, el ex Take That está de gira por Europa con el BRITPOP Tour, donde interpreta canciones nuevas, grandes éxitos y ya promociona su nuevo álbum, BRITPOP, pronto a estrenarse en 2026.

Embed - Robbie Williams - Feel (Live 8 2005)

¿Cuántas veces vino Robbie Williams a la Argentina?

  • 2004: Williams fue invitado a Videomatch, en Telefe. Interpretó "Feel", "Radio" y "Angels" en el programa de Marcelo Tinelli.
  • 2006: realizó dos shows consecutivos en el Estadio River Plate como parte de su gira Close Encounters Tour. Uno de los recitales tuvo transmisión exclusiva de Telefe.
  • 2018: el artista tenía previsto presentarse en el Personal Fest, pero el concierto fue cancelado por malas condiciones climáticas.
  • 2023: el músico vino de vacaciones con su esposa y sus cuatro hijos. Se hospedó en la casa de un polista argentino y también jugó al golf.

Temas relacionados:

Te puede interesar