Recién se suma a Prime Video y la crítica dice que es la mejor biopic de todos los tiempos

Prime Video Better Man.jpg "Better Man". Fuente: Prime Video

A diferencia del resto de las biopics que se han estrenado en los últimos años ("Bohemian Rapsody" de Freddie Mercury, "Rocketman" de Elton John, "Amy" de Amy Winehouse), esta producción utiliza a un mono antropomórfico como protagonista, el cual fue generado con imágenes por computadora (CGI). Este mono fue interpretado por Jonno Davies mediante captura de movimiento, y con las voces de Williams y Davies.

La idea de que Robbie Williams fuera interpretado por un mono, y no por un actor, surge porque en sus propias palabras el cantante dijo que "siempre se ha sentido menos evolucionado que otras personas".

La película "Better Man" fue dirigida por Michael Gracey, y también aparecen Steve Pemberton, Kate Mulvany, Alison Steadman y Damon Herriman. Mayor parte de la película se filmó en unos estudios en Australia, pero también se realizaron escenas en el emblemático Royal Albert Hall de Londres.

En la película se pueden escuchar canciones de Williams cocmo "She's The One", "Angels" y "Let Me Entertain You".

Embed - Better Man | Official Trailer (2024 Movie) – Robbie Williams, Michael Gracey, Jonno Davies

Dónde se puede ver la película "Better Man", según tu ubicación geográfica: