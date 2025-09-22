Rock y adrenalina asegurados: Guasones vuelve a Mendoza

Integrada por Facundo Soto (voz y guitarra acústica), Maximiliano Timczyszyn (primera guitarra), Damián "Starsky" Celedón (batería), Diego Reinholz (bajo), Matías Sorokin (segunda guitarra) y Yamil Salvador (teclados), la banda lanzó en 2024 su décimo álbum, Acústico Gran Rex. Vol 2. El disco, grabado en vivo, contó con la colaboración de grandes artistas como Leiva, Juanse y Joaquín Levinton.

Además, la banda lanzó un minidocumental a través de cápsulas disponibles en Flow, que revelan parte de su intimidad creativa. El material incluye imágenes inéditas de la banda en gira, ensayos y camarines, ofreciendo a los fans un vistazo a su mundo detrás del escenario.

Como parte de su gira 2025, los Guasones recorrerán diversas localidades de Buenos Aires, Catamarca y San Juan, y su regreso a Mendoza en el Arena Maipú Stadium se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los amantes del rock.