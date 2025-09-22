Inicio Espectáculos Guasones
Este viernes

Rock y adrenalina asegurados: Guasones vuelve a Mendoza

Guasones, la icónica banda de rock de La Plata, regresa a la provincia para un show que promete ser inolvidable

Por UNO
Guasones. Este viernes en el Arena Maipú Stadium.

Guasones. Este viernes en el Arena Maipú Stadium.

Guasones, la banda platense que se ganó un sitio de honor en el rock argentino estará el viernes 26 de septiembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Su estilo potente y único será el sello que Facundo Soto y compañía le impriman a esta presentación que abre el fin de semana en Mendoza. La cita es a las 22 y las entradas se pueden comprar a través de Ticketeck.com.ar y en la boletería del estadio.

Con más de tres décadas de trayectoria, Guasones se ha ganado un lugar en el corazón de los fanáticos gracias a su rock and roll directo, con un inconfundible predominio de guitarras y letras que reflejan la vida sin pretensiones. Con miles de kilómetros recorridos por escenarios de Latinoamérica y Europa, la banda se ha consolidado como un referente ineludible.

Guasones
La banda platense Guasones llega este viernes a Mendoza.

La banda platense Guasones llega este viernes a Mendoza.

Integrada por Facundo Soto (voz y guitarra acústica), Maximiliano Timczyszyn (primera guitarra), Damián "Starsky" Celedón (batería), Diego Reinholz (bajo), Matías Sorokin (segunda guitarra) y Yamil Salvador (teclados), la banda lanzó en 2024 su décimo álbum, Acústico Gran Rex. Vol 2. El disco, grabado en vivo, contó con la colaboración de grandes artistas como Leiva, Juanse y Joaquín Levinton.

Además, la banda lanzó un minidocumental a través de cápsulas disponibles en Flow, que revelan parte de su intimidad creativa. El material incluye imágenes inéditas de la banda en gira, ensayos y camarines, ofreciendo a los fans un vistazo a su mundo detrás del escenario.

Como parte de su gira 2025, los Guasones recorrerán diversas localidades de Buenos Aires, Catamarca y San Juan, y su regreso a Mendoza en el Arena Maipú Stadium se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los amantes del rock.

