Guasones, la banda platense que se ganó un sitio de honor en el rock argentino estará el viernes 26 de septiembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Su estilo potente y único será el sello que Facundo Soto y compañía le impriman a esta presentación que abre el fin de semana en Mendoza. La cita es a las 22 y las entradas se pueden comprar a través de Ticketeck.com.ar y en la boletería del estadio.
Rock y adrenalina asegurados: Guasones vuelve a Mendoza
Guasones, la icónica banda de rock de La Plata, regresa a la provincia para un show que promete ser inolvidable