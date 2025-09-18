Amigas desgraciadas 1 "Amigas desgraciadas", este jueves en Teatro El Círculo.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

TEATRO. El 19 y 20 de septiembre, los mendocinos tienen la oportunidad de disfrutar en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) de "Come From Away", un exitoso musical de Broadway que ha conmovido a audiencias de todo el mundo. La obra, producida por The Stage Company y dirigida por Carla Calabrese, llega con un elenco de 15 actores, una banda en vivo y la promesa de una experiencia teatral inolvidable. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

TEATRO-HUMOR. El viernes 19 de septiembre el multifacético actor Daniel Quiroga presentará su más reciente espectáculo, "Tony Usman, otra noche para morir". La función será a las 21:30 en el Teatro Imperial Maipú (Pablo Pescara 323, Maipú). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma EntradaWeb.

Daniel Quiroga Tony Usman.jpg Este viernes. Daniel Quiroga es Tony Usman.

TEATRO. El dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro, presentan “Ensamble Kamishibai”. Una creación artística donde diferentes lenguajes escénicos se entrelazan poéticamente para narrar un drama intrafamiliar. Será este viernes 19 de septiembre a las 22 en la Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad). Entrada general: $12.000 por EntradaWeb. Capacidad limitada.

Ensamble Kamishibai ph Paola Alonso (1) El dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro. Paola Alonso

RECITAL-ROCK. Los pronósticos meteorológicos indican que durante el fin de semana no habrá buen tiempo y es por eso que el Mood Primavera adelantó su realización: será el viernes 19 de septiembre en el Predio de la Virgen (Acceso sur y Acceso Este, Guaymallén). El espectáculo reunirá a las bandas Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western. Será a partir de las 15, con entrada libre y gratuita.

Pasado Verde13.jpg Pasado Verde, una de las bandas que será protagonista este viernes en el Predio de la Virgen (Guaymallén).

TEATRO-HUMOR. El viernes 19 de septiembre, a las 21, la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será escenario de una función especial de “Lutherieces unen canto con tributo–Homenaje a Les Luthiers”, en el marco de los 20 años del grupo mendocino. Las entradas tienen un valor de $10.000 y se consiguen en EntradaWeb.

Desde sus comienzos, Lutherieces ha recorrido escenarios en Argentina, Chile y Uruguay, llevando adelante un espectáculo que combina música, humor y teatro con una impronta única. Su propuesta fue tan celebrada que incluso los propios Les Luthiers participaron de escenas del show durante la Expo por los 40 años en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

Lutherieces Lutherieces homenajea a Les Luthiers en el Le Parc.

La obra revive con ingenio los preparativos de la primera gira del grupo, entrelazando canciones originales de humor musical con recursos teatrales que van del clown al slapstick, pasando por la pantomima y el juego con el espacio escénico. El vestuario, pensado para arrancar sonrisas desde el primer instante, potencia la experiencia y convierte cada escena en una sorpresa.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA-El sábado 20 de septiembre a las 22 el clásico bar Vía Veneto (Amigorena 78, Ciudad) se transforma en escenario de una velada única: Tour de los Bares, el trío que recorre la memoria del rock argentino y la reinventa con composiciones propias, llega con su propuesta cargada de poesía, calle y sonido auténtico.

Formada por Claudio Brachetta, Marcelo López y Roberto Fiat, Tour de los Bares nació en 2014 como un proyecto colectivo impulsado por Brachetta. Un año después, López y Fiat se sumaron para dar forma a un repertorio que combina clásicos del rock argentino con temas originales que reflejan la identidad sonora de Mendoza. La entrada cuesta $15.000 en el mencionado bar.

Tour de bares Marcelo López, Claudio Brachetta y Roberto Fiat. Tour de los Bares.

TEATRO-El sábado 20 de septiembre, el público mendocino podrá disfrutar de "El cuarto de Verónica", una de las obras de suspenso más aclamadas del teatro internacional. La función será a las 21:30 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb. Protagonistas: Silvia Kutika y Fabio Aste.

TEATRO- Víctor Arrojo, Marcelo Lacerna, Daniel Posada y Aníbal Villa, continúan celebrando los 15 años ininterrumpidos de la obra “Rotos de Amor”. Un verdadero éxito de la cartelera local que desembarcará el sábado 20 de septiembre en San Rafael para ofrecer una función especial en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI).

El público tendrá la oportunidad de deleitarse con esta comedia infalible del dramaturgo argentino Rafael Bruza, y que en la provincia encontró su versión de la mano del recordado Claudio Martínez.

Rotos de amor obra de teatro.jpg Villa, Lacerna, Arrojo y Posada. "Rotos de amor".

Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb. El valor general es de $12.000 y de $10.000 de forma anticipada. Los tickets también se podrán adquirir en taquilla el día de la presentación.

FIESTA ELECTRÓNICA-La escena electrónica se prepara para un evento que promete trascender la simple fiesta. El DJ y productor Mariano Mellino trae a Mendoza su experiencia Audioholics. Este show fusiona música, tecnología de vanguardia y una estética única para crear un viaje sensorial sin precedentes. Será este viernes 20 de septiembre a las 22 en Arena Aconcagua (Av. Libertador 1500, parque San Martín). Las entradas (quedan pocas disponibles) se pueden conseguir AQUÍ.

DJ Mariano Mellino.jpg Mariano Mellino, este sábado en el Aconcagua Arena.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA-Luck Ra llega a Mendoza eSTE 21 de septiembre en el MCLC en Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana). El cantante cordobés, conocido por su estilo único que fusiona cuarteto, pop y urbano llega con todos sus hits en el marco del cierre del festival Vivo Luján, con una presentación para todo público.

Luck RA Luck RA recibe la primavera en Luján de Cuyo.

Quedan las últimas entradas con precios promocionales y paquetes: Entrada General a $28.000 y Combo La Banda (4 entradas) por $95.200. Disponibles en Tuentrada.com. Clientes Visa Banco Galicia tienen 6 cuotas sin interés.