Flaco Pailos.jpg

11 de septiembre, a las 21. Auditorio Excelsior, San Rafael.

12 de septiembre, a las 21. Cine Teatro Real de la Consulta, San Carlos.

13 de septiembre a las 21. Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27, Godoy Cruz).

MÚSICA. Santiago Motorizado llega a Mendoza para presentar su primer disco solista, "El Retorno". jueves 11 de septiembre a las 21 en el Espacio Arizu (Belgrano1322, Godoy Cruz). Las entradas se pueden adquirir AQUÍ.

Santiago Motorizado Santiago Motorizado se presenta como solista en el Espacio Arizu.

"El Retorno" reúne 11 canciones que Santiago Barrionuevo compuso hace más de 10 años, explorando un universo sonoro más íntimo y pop, paralelo a su trabajo con El Mató a un Policía Motorizado. Con letras cargadas de humor, referencias al cine, el amor, el fútbol y la cultura que lo atraviesa, el álbum revela el costado más personal del artista.

MÚSICA. El queridísimo cantautor español Dyango vuelve a Mendoza con su gira “Su amigo Dyango Tour”. El concierto será este jueves 11 de septiembre a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.

Dyango 1 Dyango, el artista español se presenta en el Arena Maipú.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

TEATRO. El dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro, presentan “Ensamble Kamishibai”. Una creación artística donde diferentes lenguajes escénicos se entrelazan poéticamente para narrar un drama intrafamiliar. El estreno será el viernes 12 de septiembre a las 22 en la Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad). Entrada general: $12.000 por EntradaWeb. Capacidad limitada.

La obra construye su universo desde el “Kamishibai”, la técnica de teatro de papel de origen japonés usada tradicionalmente para narrar historias a través de las imágenes. A partir de allí, la propuesta se fusiona con otros lenguajes como la narración oral, el teatro de formas animadas, la actuación y, otros aspectos sonoros, lumínicos, las artes plásticas y la literatura, con el propósito de generar un ámbito propicio para el despliegue de su trama que aborda temáticas sobre entornos intrafamiliares complejos donde los individuos encuentran conflictividades a la hora de alcanzar sus propios deseos.

Ensamble Kamishibai ph Paola Alonso (1) El dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro. Paola Alonso

La sinopsis de la puesta presenta a dos personajes, Blanche y Marcelino, quienes viven cada uno, en su propio mundo. Nada, en apariencia, conecta sus vidas; pero la palabra, como testimonio de sus deseos, creará un puente que ensamble sus historias.

TEATRO. El viernes 12 de septiembre a las 22, el escenario del Teatro Quintanilla (Plaza Independencia), se transformará para recibir "Intrépida", una obra innovadora que promete romper la cuarta pared. Las entradas valen $3.000 a través de EntradaWeb.

Obra de teatro Intrépida 1 La obra teatral "Intrépida" rompe la cuarta pared e interactúa con el público.

TEATRO. La obra "Mi casa", escrita y dirigida por el multipremiado Martín Chamorro, vuelve a los escenarios mendocinos para dos únicas funciones. El thriller teatral se presentará en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510 2° piso) los viernes 12 y 19 de septiembre a las 21:30. Las entradas pueden conseguirse a través de la plataforma Andesticket.

Obra de teatro Mi Casa Mi casa". La obra teatral se presenta con dos funciones en Mendoza.

MUESTRA.Una propuesta interactiva de producción internacional, "Viven Dinosaurios", llega a Mendoza el viernes 12 de septiembre. La muestra se realizará en el predio del Portal de los Andes (Balcarce 897, Jumbo Godoy Cruz), y las entradas pueden conseguirse de forma anticipada en Feverup.com. El horario de la exposición es de 14 a 20 de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados. Domingos y feriados, el horario es de 10 a 20.

viven Dinosaurios 2 Una muestra muy diferente.

MÚSICA. Il Divo, reconocido grupo de ópera pop, se presentará en Mendoza con su gira "By Candlelight Tour". Será el viernes 12 de septiembre, a las 22 , en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 530). Las entradas para el concierto se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketek.com.ar o en la boletería del Arena (solo pago en efectivo).

Il Divo 2 Il Divo. El cuarteto de ópera se presenta este viernes.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

TEATRO. "El elixir de amor" de Guillermo Troncoso. Única función del aclamado unipersonal el sábado 13 de septiembre a las 21 en Cajamarca Teatro. Entradas disponibles en EntradaWeb.

Guillermo Troncoso El Elixir de amor 1 Guillermo Troncoso. Única función de "El elixir del amor".

TEATRO. Ernesto Suárez y Marcelo Lacernan vuelven con “Ni fu, ni fa”, el clásico del humor basado en cuentos cortos del escritor argentino Roberto Fontanarrosa. Será el sábado 13 de septiembre, a las 21.30, en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia). La genial dupla actoral despliega una crítica irónica sobre las manías, vicios y costumbres de los argentinos a través de los textos del inconfundible autor rosarino.

MÚSICA. El legendario guitarrista y compositor Skay Beilinson se presentará en Mendoza el sábado 13 de septiembre a las 21. Será en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas están a la venta a través de Tuentrada.com y en Moicano Rockería (Galería Caracol). También en Rivadavia Rock (CABA).

skay1.jpg Skay Beilinson. Este sábado en el Arena Maipú Stadium.

MúSICA ELECTRÓNICA. El sábado 13 de septiembre Mendoza será escenario de una noche inolvidable cuando Øostil y Magdalena, dos referentes internacionales de la música electrónica, se presenten en el Teatro Griego Frank Romero Day, bajo la producción de El Ático Club, productora referente de la escena electrónica mendocina. Las puertas se abren a partir de las 17.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA. Beto Cuevas, la voz inconfundible de La Ley y referente del rock en español, regresa a Argentina con su nueva gira “Beto Cuevas Acústico”, y Mendoza será una de las paradas destacadas. El show se presentará el domingo 14 de septiembre a las 20:30 hs en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas se adquieren exclusivamente a través de EntradaWeb.

Beto Cuevas Beto Cuevas, el chileno llega a Mendoza este domingo.

DANZA. La reconocida compañía de percusión y danza Mayumana se presentará en Mendoza con su espectáculo "Currents". La cita es el domingo 14 de septiembre a las 21, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas están a la venta a través de la plataforma Tuentrada.com.