VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA. Lisandro Aristimuño vuelve a Mendoza con una especial puesta en formato trío. Será el viernes 5 de septiembre a las 22, en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit 791, Maipú), acompañado por Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.

MÚSICA. Los Pérez García celebran sus 30 años de historia con una serie de conciertos y llegan a Mendoza, el viernes 5 de septiembre, en Nido Club. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar. La banda de rock lanzó recientemente el single “El Tren de Oriente”, como parte de su próximo material. Se trata de un poderoso adelanto de lo que será su próximo trabajo de estudio y una muestra más de su madurez musical y lírica.

TEATRO-HUMOR. A pedido del público, Felipe Pigna y Pedro Saborido regresan a Mendoza con su espectáculo "Historias Argentinas". Dos grandes referentes de la historia y el humor argentino renuevan su propuesta. Un show teatral que fusiona el rigor histórico con la ironía y el ingenio. La cita es el viernes 5 de septiembre, a las 20.30 en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entradaweb y boletería del teatro.

Felipe Pigna y Pedro Saborido.jpg Felipe Pigna y Pedro Saborido.

TEATRO-HUMOR. Melly Onofri y Silvia Saboini celebran el mes de la educación con todo el humor de “Docentes al palo”. La dupla Colgadísimas regresa a las tablas con este espectáculo desopilante que retrata situaciones divertidas del mundo escolar a través de distintos personajes. La cita es el 5 de septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Localidades disponibles por EntradaWeb.

Silvia Saboini y Melly Onofri elenco Colgadísimas 2.jpg

TEATRO-ILUSIONISMO. Adrián Lacroix presenta “NOMAD” este viernes 5 de septiembre a las 21. Será en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). El máximo exponente del ilusionismo en Argentina llega a Mendoza con un show que borra los límites entre lo real y lo imposible. Magia, mentalismo y asombro en estado puro. Entradas en Entradaweb.

Mago ilusionista Adrián Lacroix Adrián Lacroix llega a Mendoza con un increíble show de ilusionismo.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA-INFANTIL. El grupo Pequeño Pez vuelve a Mendoza para celebrar sus 10 años de historia. La banda musical que conquistó las infancias anunció tres presentaciones en septiembre. El sábado 6 de septiembre a las 17 estará en el Auditorio Municipal Tunuyán. Las entradas se pueden comprar en Entradaweb. El domingo 7 de septiembre, también a las 17 se presentan en Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en Entradaweb. Clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés.

07-10-2020_buenos_aires_la_banda_de (1).jpg Pequeño Pez hará dos presentaciones en Mendoza.

TEATRO. La obra "Prima Facie", el unipersonal que ha conmovido al mundo, llega a Mendoza con la actuación estelar de Julieta Zylberberg. Esta potente pieza, escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller y adaptada por Andrea Garrote, tendrá una única función el sábado 6 de septiembre a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb

Prima facie Julieta Zylberberg

MÚSICA. MALÓN en Mendoza. Celebrando los 30 años de su mítico disco "Espíritu Combativo". El sábado 6 de septiembre a las 20 (puntual) en Nido Club (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). Entradas en venta AQUÍ y en Moicano Rockería (Galería Caracol). Un show histórico repasando los clásicos que marcaron el heavy metal argentino.

Malón música heavy Metal MALÓN, este sábado en Mendoza. Gody Mex

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

MÚSICA. Los Auténticos Decadentes festejan 30 años de "Mi Vida Loca", el disco que tiene hits como "Corazón", "El Murguero", "El pájaro vio el cielo y se voló", "Diosa" y "La Guitarra", una verdadera declaración de principios decadentes basados en alegría y diversión. Será este domingo a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) y las entradas están a la venta en Tuentrada.com.

Los Auténticos Decadentes por Mi Vida Loca 30 años Los Auténticos Decadentes celebran 30 años del disco "Mi Vida Loca".

MÚSICA. Alejandro Lerner presenta en Mendoza "La banda sonora de tu vida". Será el domingo a las 21 en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit 791, Maipú). Venta de entradas en Ticketet.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).