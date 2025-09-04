Uno de los looks más icónicos es el traje de dos piezas que Julia Roberts lució en los Globos de Oro de los años 90. Ese año, Roberts ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por Steel Magnolias.

Giorgio Armani Julia Roberts Julia Roberts luciendo un clásico traje Armani.

En 1992, Armani vistió a Jodie Foster en varias ocasiones (sobre todo en las ceremonias de los Oscar). Cuando la actriz se llevó el premio Oscar a Mejor Actriz por El silencio de los inocentes, lució un traje color ostra compuesto por una chaqueta larga y ajustada y un pantalón con cuentas.

Jodie Foster Jodie Foster usó un diseño Armani la noche que ganó un premio Oscar a Mejor Actriz.

Armani también fue el creador del vestido de novia que Katie Holmes usó en su boda con el actor Tom Cruise en 2006. El mismo tenía hombros descubiertos, bordado y cristales, y un velo largo hasta el suelo. Además, Giorgio Armani estuvo presente en la ceremonia.

Katie Holmes Katie Holmes en su boda con Tom Cruise, en 2006.

Una de las cantantes que realizó varias colaboraciones con Armani es Lady Gaga. Por ejemplo, en los Premios Grammy del 2010 la intérprete de "Bad Romance" eligió un vestido lila con figuras en 3D. Además, la artista eligió a Armani para diseñar todo su vestuario para su gira mundial Monster Ball 2011.

Lady Gaga Giorgio Armani Lady Gaga colaboró con la marca Armani en numerosas ocasiones.

La realeza también ha caído rendida a los pies del diseñador italiano. Por ejemplo, la princesa Charlene de Mónaco se casó en 2011 con un vestido Duchesse Armani Privé de seda color blanquecino, muy adornado, con una larga cola y velo.

Charlene de Mónaco Armani La princesa Charlene de Mónaco eligió un diseño Armani para el día de su boda.

Adele acertó seis de seis premios en la 54ª edición de los Premios Grammy, y muchos críticos alabaron su elección de un sencillo y brillante vestido negro de Giorgio Armani hecho a medida.

Adele Armani Adele y uno de los vestidos negros más elogiados de los premios Grammy.

La lista de colaboraciones y diseños sigue y sigue, pero sin dudas el diseñador italiano siempre será recordado por haber creado piezas con una estética sobria, minimalista y andrógina.