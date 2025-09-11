Teatro Independencia: Teresa Parodi ilumina Mendoza con "Latinoamérica Brota"

A este encuentro de talentos se sumará, como invitada especial, la joven y prometedora Magnolia Monti, cuya multifacética voz explora diversos universos musicales, logrando una fusión única con letras de profunda identidad. Esta mezcla de estilos promete una experiencia sensorial que conectará al público con la riqueza cultural y emocional de Latinoamérica.

Sobre las artistas

Teresa Parodi, con una trayectoria que abarca más de quinientas obras, ha sabido recrear la sabiduría y la identidad de su pueblo y su paisaje en cada una de sus composiciones.

Sus canciones han sido interpretadas por las voces más importantes de América y plasmadas en sus treinta discos editados, consolidándola como un pilar fundamental de la música popular.

En este espectáculo, Parodi compartirá el escenario con Francisca Figueroa, cantautora y compositora mendocina que se erige como una voz renovadora dentro de la música latinoamericana. Su propuesta fusiona el folclore urbano con raíces ancestrales y sonidos contemporáneos, entregando una sensibilidad poética que cala hondo en su audiencia.

Francisca Figueroa Francisca Figueroa acompañará a Teresa Parodi.

Por su parte, Magnolia Monti, considerada una de las nuevas voces de la escena local, aportará su particular sello de Neo-soul, R&B, bolero y pop, fusionando géneros con una originalidad distintiva.

Magnolia Monti Magnolia Monti, otra mendocina que estará sobre las tablas del Independencia el próximo sábado.

Con una identidad arraigada, una poesía conmovedora y una potencia escénica innegable, estas tres artistas llevarán el canto popular a nuevas formas expresivas, teñidas de los ritmos del sur y sonoridades mestizas. Una velada que promete ser un viaje inolvidable de canciones y emociones, un tributo al canto popular y latinoamericano que ninguna amante de la buena música querrá perderse.