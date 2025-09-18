El Festival Mansa Primavera Vol.II se realizará el próximo 21 de septiembre en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz), debido a las condiciones meteorológicas adversas. De esta manera se concretará la Noche Menduca, con la grilla ya anunciada: El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama, Batos, Varese y Mi Amigo Invencible. La entrada es gratuita.
Este domingo
Mansa Primavera Vol. II se traslada al Espacio Arizu
La Noche Menduca tendrá sorteos y patio de comidas. Las dos jornadas restantes serán reprogramadas.