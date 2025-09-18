Inicio Espectáculos Espacio Arizu
Este domingo

Mansa Primavera Vol. II se traslada al Espacio Arizu

La Noche Menduca tendrá sorteos y patio de comidas. Las dos jornadas restantes serán reprogramadas.

Mi Amigo Invencible será una de las bandas que se presentará este domingo en la Noche Menduca.

El Festival Mansa Primavera Vol.II se realizará el próximo 21 de septiembre en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz), debido a las condiciones meteorológicas adversas. De esta manera se concretará la Noche Menduca, con la grilla ya anunciada: El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama, Batos, Varese y Mi Amigo Invencible. La entrada es gratuita.

Por otra parte, el Festival Amegam y las noches de tributo al rock y de cuarteto serán reprogramadas, informó la Municipalidad de Godoy Cruz.

Además habrá sorteos y un patio de hamburguesas de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM).

A partir de las 16 se abrirán las puertas para que los asistentes puedan disfrutar de todas las actividades y las bandas que animarán el domingo.

No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni heladeritas.

