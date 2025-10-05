El conmovedor testimonio de Facundo Juárez Vila al alejarse del tenis para priorizar su salud mental

El tenista que jugó las últimas temporadas bajo nacionalidad italiana, e incluso estuvo radicado en para desarrollar su carrera, reveló: "Se me estaba haciendo muy dura la parte mental, había perdido el disfrute y las ganas. Entrar a una cancha a competir se me había convertido en una pesadilla y estaba perdiendo la sonrisa".

Facu Juárez es actualmente el 564 del mundo, había llegado a ser 321 en 2022, aseguró su deseo de "priorizar mi salud mental" a la vez que contó que "por primera vez en mucho tiempo me siento feliz fuera de la cancha y no lo quiero perder".

Juárez había anunciado recientemente (unas 4 semanas) en sus redes una nueva etapa entrenando en Mendoza con Francisco Bahamonde como coach e incluso jugó la qualy de los challengers de Villa María y Buenos Aires, acompañado por otro ex tenista local, Rodrigo Scattareggia.

juarez.jpg Juárez es el único mendocino que actualmente figura en el ranking de la ATP

Facundo Juárez Vila se aleja del tenis por su salud mental

El talentoso deportista admitió que su objetivo era poder la qualy de un torneo del Grand Slam, pero reconoció: "hoy estoy muy lejos y no estoy dispuesto a luchar por eso día a día".

Además de adelantar que piensa seguir involucrado en el tenis "desde otro lugar y con otros objetivos, al menos por este tiempo", el tenista agradeció a quienes lo apoyaron durante su carrera.

La publicación de Facu Juárez