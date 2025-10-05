Inicio Ovación Fútbol Facundo Juárez Vila
El conmovedor testimonio de Facundo Juárez Vila al alejarse del tenis para priorizar su salud mental

Facundo Juárez Vila conmovió al mundo del tenis al anunciar que va a alejarse de la competencia para priorizar su salud mental.

Juárez estuvo radicado en Italia en las últimas temporadas.

Facundo Juárez Vila conmovió al mundo del tenis al anunciar en sus redes sociales que va a alejarse, al menos por un tiempo, de la competencia para priorizar su salud mental.

Con 28 años, el deportista mendocino, publicó un mensaje dirigido a "la gente que siempre me apoyó y preguntó por mí" para comunicar su decisión de "alejarme de la competencia profesional al menos por un tiempo, quizás para siempre".

Facundo Juárez Vila jugó hace pocos días la qualy del Challenger de Buenos Aires.

El tenista que jugó las últimas temporadas bajo nacionalidad italiana, e incluso estuvo radicado en para desarrollar su carrera, reveló: "Se me estaba haciendo muy dura la parte mental, había perdido el disfrute y las ganas. Entrar a una cancha a competir se me había convertido en una pesadilla y estaba perdiendo la sonrisa".

Facu Juárez es actualmente el 564 del mundo, había llegado a ser 321 en 2022, aseguró su deseo de "priorizar mi salud mental" a la vez que contó que "por primera vez en mucho tiempo me siento feliz fuera de la cancha y no lo quiero perder".

Juárez había anunciado recientemente (unas 4 semanas) en sus redes una nueva etapa entrenando en Mendoza con Francisco Bahamonde como coach e incluso jugó la qualy de los challengers de Villa María y Buenos Aires, acompañado por otro ex tenista local, Rodrigo Scattareggia.

Juárez es el único mendocino que actualmente figura en el ranking de la ATP

Facundo Juárez Vila se aleja del tenis por su salud mental

El talentoso deportista admitió que su objetivo era poder la qualy de un torneo del Grand Slam, pero reconoció: "hoy estoy muy lejos y no estoy dispuesto a luchar por eso día a día".

Además de adelantar que piensa seguir involucrado en el tenis "desde otro lugar y con otros objetivos, al menos por este tiempo", el tenista agradeció a quienes lo apoyaron durante su carrera.

La publicación de Facu Juárez

