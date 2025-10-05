Independiente Rivadavia visitará a Racing: hora, probables formaciones y dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia viene de igualar sin goles ante Huracán en el Bautista Gargantini, se ubica en el puesto 13 del grupo A con 10 puntos, a 5 puntos de la zona de clasificación a los playoffs, y en el puesto 12 de la tabla anual con 37 puntos.

La Lepra se medirá con un rival directo en el objetivo de clasificar a los playoffs del Clausura y buscará volver a ganar tras 3 encuentros (una derrota y dos empates) para mejorar una campaña discreta de 2 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.

lepra 2

Con tres cambios para visitar a Racing

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia hará tres variantes con respecto al equipo que jugó ante Huracán, en el Gargantini.

Los que ingresarán son Alejo Osella, Sheyko Studer, tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, y Fabrizio Sartori Prieto reemplazando a Nicolás Retamar, Leonard Costa (expulsado ante Huracán) y el paraguayo Álex Arce quien viajó para participar de dos amistosos con la selección de su país.

Así llega Racing

Racing viene de perder ante River y quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Argentina mientras que en el Torneo Clausura igualó sin goles ante Independiente en el clásico.

El equipo de Gustavo Costas, con la cabeza puesta en la semifinal de la Copa Libertadores, se ubica en el puesto 12 con 11 unidades, producto de 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

Se midieron el 27 de marzo de este año, e Independiente Rivadavia ganó 2-1 en el Gargantini con un doblete Juan Ignacio Barbieri y Juan Nardoni anotó el gol de la visita

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Agustín Almendra; Duvan Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Racing

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora de inicio: 21.

TV: TNT Sports