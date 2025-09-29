Berti resaltó lo hecho por la Lepra de un año a esta parte

Berti resaltó lo hecho por la Lepra de un año a esta parte,

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Alfredo Berti valoró lo que hizo Independiente Rivadavia ante Huracán y pese al empate sin goles se mostró optimista respecto del futuro de su equipo en el Torneo Clausura.

"Era un partido importante, Huracán es un equipo duro. Se dio el partido que imaginábamos y tuvimos dos chances para irnos en ventaja al descanso. Creo que todo se va a definir en las últimas fechas y va a ser apretado hasta el final", señaló el DT de la Lepra.

berti 2

Respecto a cómo afronta esta etapa en la que Independiente Rivadavia está compitiendo en dos frentes, afirmó: "Estamos abocados a este torneo que es muy apretado. Tenemos la ilusión de entrar al Reducido y cuando nos toque jugar por la Copa Argentina nos prepararemos para un partido que va a ser muy especial, cualquiera sea el rival que nos toque".

Embed - Alfredo Berti tras el empate de la Lepra con Huracán (parte 1)

Berti lamentó la expulsión de Leonard Costa sobre el final: "La sensación es que fue a la pelota, pero fue una jugada rápida. Es una lástima porque lo venía haciendo muy bien, pero hizo lo que necesitaba la jugada".

Embed - Alfredo Berti tras el empate de la Lepra con Huracán (parte 2)

Para terminar, Alfredo Jesús Berti valoró la campaña de Independiente Rivadavia pese a que lleva 3 partidos sin ganar en el Torneo Clausura: "El objetivo es mirar para adelante y cada vez ser mejores. Hace un año el panorama era bravo y sacamos una cantidad interesante de puntos y ahora nos están faltando dos o tres puntos, pero uno tiene los puntos que se merece y sabemos que esto va a ser así de duro. Hay que seguir y esperamos poder sumar de a tres en los partidos que nos quedan de local. Hace un año el objetivo era estar tranquilos en la otra tabla, la del descenso, pero sumamos muchos puntos y estamos cerca de entrar a las copas".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas