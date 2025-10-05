A qué hora juega Boca vs. Newell's por el Torneo Clausura

Boca vive un mal momento

Boca acumula tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

El Xeneize viene de empatar con Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la fecha 10 cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia.

Así el conjunto de La Ribera está en la octava posición de la Zona A del Torneo Clausura, por lo que en caso de no reencontrarse con la victoria podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

A igual que ocurrió ante Defensa y Justicia, el director técnico de Boca será Claudio Úbeda, quien reemplazará a Russo que no podrá estar por cuestiones de salud.

boca-concentrados Estos son los concentrados de Boca.

Newell's marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.

El equipo qie orienta Cristian “Ogro” Fabbiani solo consiguieron una victoria como visitante. Fue en la fecha 1, cuando superaron 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el equipo rosarino serña titular el delantero Darío Benedetto, quien supo ser una de las figuras de Boca durante varios años.

Las probables formaciones de Boca y Newell's

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.