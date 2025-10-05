Alexis Matteo terminó de encarrilar una campaña que da en verde y que vuelve a poner a un equipo de Mendoza en carrera por el segundo ascenso, sumando clasificación a Copa Argentina 2026. Más allá de los números, los ítems en verde también son las formas con las que el Cruzado logró el objetivo.

Acertó con jugadores que hubo que googlear en la previa como Arnijas, Bonfigli o Saccone, potenció a chicos de la casa como la grata aparición de De la Reta y se solventó en la experiencia de otras gratas llegadas como Pietrbono o el goleador Pio Bonacci.

En paralelo, la institución sigue mejorando su predio de entrenamientos donde nuclea fútbol y la convivencia de otras disciplinas, sigue con las obras en el Omar Higinio Sperdutti y apuesta en grande para que sus inferiores tengan roce nacional, con lo costoso que significa.

Aquél Deportivo Maipú que era casi un desconocido luego de la época dorada hoy es un club serio que trabaja a sol y sombra con una joven Comisión Directiva encabezada por Hernán Sperdutti que empieza a ver los frutos. Los del trabajo, que son siempre bienvenidos. Los otros se castigan, como hizo el propio presidente al celebrar victoria sin violentos.

Deportivo Maipú esperar rival

Luego de meterse en zona de Reducido, ahora el Cruzado aguarda por el rival para comenzar el camino por el segundo ascenso. Será la segunda vez de las últimas tres para el Botellero, que hace dos años metió otra enorme campaña llegando a la final contra Deportivo Riesta, quedando a un paso del boleto a Primera División.

Gimnasia va por la gran final

En paralelo, el Lobo busca su lugar en la definición por el primer ascenso. Desde las 15.30, el equipo de Ariel Broggi se medirá contra Defensores de Belgrano. Si gana, no dependerá de ningún resultado para meterse en la gran final, donde espera Deportivo Madryn.