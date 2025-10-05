Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Un brillante Messi llevó al Inter Miami a una goleada ante el New England Revolution

El astro Lionel Messi llevó al Inter Miami a golear al New England Revolution en una nueva jornada de la MLS

Rodrigo De Paul abraza a Messi.

El Inter Miami, de la mano de un brillante Lionel Messi, goleó por 4-1 a New England Revolution este sábado en una nueva jornada de la MLS. También fue titular el volante de la Selección argentina Rodrido De Paul.

Tras la caída ante Chicago Fire, el conjunto dirigido por Javier Mascherano volvió a jugar bien en un partido donde el capitán argentino volvió a ser decisivo al repartir tres asistencias bajo una intensa lluvia que acompañó gran parte del encuentro.

Este es el equipo de Inter Miami que gole&oacute; al New England Revolution.

El Inter Miami recién logró asentarse tras los primeros quince minutos. A partir de allí, el equipo local se adueñó de la pelota y comenzó a generar peligro bajo la conducción de Messi.

A los 32' Leo le dio un pase perfecto para el ex Godoy Cruz Tadeo Allende, quien definió con calidad para abrir el marcador. Antes del descanso, el ’10’ volvió a brillar con otra acción magistral: recuperó un balón en la salida rival, desbordó por la izquierda y asistió a Jordi Alba, que empujó la pelota al gol para el 2-0 parcial.

Sergio Busquets fue homenajeado. Se retirar&aacute; al final de la temporada.

En el complemento, el visitante descontó gracias a un potente remate desde media distancia de David Turgeman a los 14 minutos.

En la jugada siguiente Messi volvió a aparecer para darle otra gran asistencia a Allende, que marcó el 3-1. Golpeado, New England no logró reponerse, y tres minutos más tarde, Jordi Alba completó su doblete para sellar el 4-1 definitivo.

Messi quedó cerca de las 400 asistencias

Lionel Messi alcanzó las 395 asistencias oficiales y quedó a solo cinco de llegar a las 400, una cifra nunca antes conseguida por un futbolista profesional. Además, el capitán del Inter Miami acumula 884 goles en su carrera y continúa acercándose a la barrera de los mil.

Así Messi también amplió su liderazgo en la MLS: suma 14 asistencias en la temporada y, pese a no marcar, se mantiene como máximo goleador con 24 tantos.

El Inter Miami tiene 59 puntos y se posicionó tercero en la Conferencia Este, a solo tres unidades de Cincinnati. Con su capitán en modo conductor total, el conjunto rosa recupera la confianza y apunta con fuerza a los Playoffs.

