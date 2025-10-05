Un brillante Messi llevó al Inter Miami a una goleada ante el New England Revolution

El Inter Miami recién logró asentarse tras los primeros quince minutos. A partir de allí, el equipo local se adueñó de la pelota y comenzó a generar peligro bajo la conducción de Messi.

A los 32' Leo le dio un pase perfecto para el ex Godoy Cruz Tadeo Allende, quien definió con calidad para abrir el marcador. Antes del descanso, el ’10’ volvió a brillar con otra acción magistral: recuperó un balón en la salida rival, desbordó por la izquierda y asistió a Jordi Alba, que empujó la pelota al gol para el 2-0 parcial.

busquets-inter-miami Sergio Busquets fue homenajeado. Se retirará al final de la temporada.

En el complemento, el visitante descontó gracias a un potente remate desde media distancia de David Turgeman a los 14 minutos.

En la jugada siguiente Messi volvió a aparecer para darle otra gran asistencia a Allende, que marcó el 3-1. Golpeado, New England no logró reponerse, y tres minutos más tarde, Jordi Alba completó su doblete para sellar el 4-1 definitivo.

Messi quedó cerca de las 400 asistencias

Lionel Messi alcanzó las 395 asistencias oficiales y quedó a solo cinco de llegar a las 400, una cifra nunca antes conseguida por un futbolista profesional. Además, el capitán del Inter Miami acumula 884 goles en su carrera y continúa acercándose a la barrera de los mil.

Embed

Así Messi también amplió su liderazgo en la MLS: suma 14 asistencias en la temporada y, pese a no marcar, se mantiene como máximo goleador con 24 tantos.

El Inter Miami tiene 59 puntos y se posicionó tercero en la Conferencia Este, a solo tres unidades de Cincinnati. Con su capitán en modo conductor total, el conjunto rosa recupera la confianza y apunta con fuerza a los Playoffs.