Enzo Fernández la rompió en el triunfazo de Chelsea sobre el Liverpool de Mac Allister

Tras esta gran victoria, el “Azul” bajó al “Rojo” de la punta del campeonato británico.

Anotaron para los orientados por el técnico Enzo Maresca el mediocampista Moisés Caicedo y el extremo derecho Estêvão Willian. Mientras que el único tanto de los dirigidos por Arne Slot llegó de la mano del extremo izquierdo Cody Gakpo.

Durante el transcurso del primer tiempo del duelo, Chelsea dominó a su rival, que se vio sorprendido por el buen juego del local.

Embed

A los 14 minutos el conjunto de Londres puso el primero del Stamford Bridge. Moisés Caicedo ejecutó un disparo potente, fuera del área, que envió la pelota al fondo de la red.

En el csegundo tiempo, los “Rojos” buscaron empatar y se los vio con una mayor predisposición ofensiva.

Alexander Isak realizó el pase que terminó en la definición del neerlandés Cody Gakpo a los 18 minutos. De esta manera, el Liverpool igualó 1-1 el partido.

Pero a los 5 minutos del descuento, el Chelsea sorprendió al Liverpool y concretó el 2-1 en el marcador. Estêvão Willian aprovechó una distracción de la defensa de su rival y empujó la pelota al fondo de la red.

Lo que viene para Chelsea y Liverpool

Por la octava fecha del certamen, Chelsea visitará a Foreste el sábado 18 de octubre a las 8.30, tras el parate por la fecha FIFA. Mientras que Liverpool visitará a Manchester United un día después a las 12.30.