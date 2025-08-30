El camino comenzó cuesta arriba cuando antes del cuarto de hora el DT de Chelsea debió mover el banco por la lesión de Liam Delap. En su lugar ingresó Tyrique George. Cabe recordar que, por un dolor en la ingle, Cole Palmer no estuvo a disposición para este encuentro.

A los 21 minutos llegó la primera de las polémicas. Josh King adelantó a Fulham tras una gran jugada individual, pero el VAR dijo presente y anuló la acción por un pisotón previo de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah.

Chelsea logró pegar antes de irse al descanso. En el noveno minuto de adición un córner de Enzo Fernández encontró la cabeza de João Pedro para poner el 1-0 parcial.

¡Y ENZO LO CAMBIA POR GOL! Fernández marca el 2-0 del Chelsea vs. Fulham.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

El reloj marcaba 56 minutos cuando el VAR volvió a decir presente en el estadio de los Blues. Ryan Sessegnon tocó la pelota con la mano dentro del área, el VAR revisó y el árbitro del encuentro sancionó la pena máxima. Enzo Fernández, canjeó por gol.

Los minutos pasaron, los de Enzo Maresca supieron jugar con el resultado a favor y sumaron su segundo triunfo al hilo. Ahora, con siete puntos en tres fechas, lideran momentáneamente la tabla de posiciones.

Alejandro Garnacho estuvo en Stamford Bridge

Luego de una larga negociación, finalmente Alejandro Garnacho abandonó Manchester United y se convirtió en nuevo jugador de Chelsea. Este sábado por la mañana el Bichito estuvo alentando a sus nuevos compañeros.

Alejandro Garnacho is at Stamford Bridge ahead of his pending move to Chelsea



— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 30, 2025

Si bien en un principio los Diablos Rojos exigían 50 millones de libras esterlinas por el 100% de su pase, los clubes acordaron el traspaso en una cifra cercana a los 40 millones de la mencionada moneda británica.