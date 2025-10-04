De obtener el primer lugar la Selección argentina Sub 20, deberá enfrentar en octavos de final con un tercero proveniente de los Grupos B, E o F. El duelo será el próximo miercoles 8, a las 16.30. En caso de quedar segunda, la llave se juega contra el primero de la Zona D (Estados Unidos o Francia) el jueves 9, en el mismo horario.

Santino Andino sería titular frente a Italia

En la formación titular probable que presentará el entrenador Diego Placente, estaría el delantero de Godoy Cruz, Santino Andino, autor de un golazo en el encuentro contra Australia.

El conjunto dirigido por Diego Placente debutó en este Mundial Sub 20 de la FIFA con una victoria ante Cuba, y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia, sumando seis unidades. Italia logró un triunfo y un empate (4 unidades) y es el escolta.

"Sabemos que Italia va a ser difícil, lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. Nos va a servir para ver a otros jugadores", explicó en la previa el técnico argentino Diego Placente.

Probables formaciones de Argentina vs Italia

Selección argentina Sub 20: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Selección Sub 20 de Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

El partido será transmitido también por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.