Santino Andino (arriba a la izquierda) entraría de titular en la delantera de la Selección argentina Sub 20 en el último juego de la fase de grupos.

Con el objetivo de obtener el primer puesto en el grupo, la Selección argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la 3ª fecha del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Con sólo un empate los argentinos se quedarán como líderes de la Zona D.

El encuentro se disputa desde las 20 -hora argentina- en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por TV en la red de canales de Telefe, DSports y DGO. El árbitro designado para este encuentro es el costarricense Keylor Herrera.

De obtener el primer lugar la Selección argentina Sub 20, deberá enfrentar en octavos de final con un tercero proveniente de los Grupos B, E o F. El duelo será el próximo miercoles 8, a las 16.30. En caso de quedar segunda, la llave se juega contra el primero de la Zona D (Estados Unidos o Francia) el jueves 9, en el mismo horario.

Santino Andino sería titular frente a Italia

En la formación titular probable que presentará el entrenador Diego Placente, estaría el delantero de Godoy Cruz, Santino Andino, autor de un golazo en el encuentro contra Australia.

El conjunto dirigido por Diego Placente debutó en este Mundial Sub 20 de la FIFA con una victoria ante Cuba, y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia, sumando seis unidades. Italia logró un triunfo y un empate (4 unidades) y es el escolta.

"Sabemos que Italia va a ser difícil, lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. Nos va a servir para ver a otros jugadores", explicó en la previa el técnico argentino Diego Placente.

Probables formaciones de Argentina vs Italia

Selección argentina Sub 20: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Selección Sub 20 de Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

El partido será transmitido también por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

