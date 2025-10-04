Gómez y Bonifacio, laterales titulares de Independiente Rivadavia, analizaron presente y futuro de la Lepra

Qué dijo Luciano Gómez del presente de Independiente Rivadavia

Luciano Gómez, quien ha sabido desempeñarse por el lateral derecho y actualmente se adueñó del sector izquierdo de la defensa, manifestó: "Venimos bien, venimos en pelea. Sabemos que ahora tenemos un partido con Racing que es un partido duro, difícil. También es un rival directo con el que estamos peleando para entrar entre los ocho y por un puesto de Copa. Es una final para nosotros y nos estamos preparando de la mejor manera".

Independiente Rivadavia no logró ganar en sus últimos tres partidos (dos empates y una derrota). En este sentido, el polifuncional futbolista reveló qué le falta al equipo para romper la racha: "Nos nos faltó un poco más de efectividad. El partido este que pasó con Huracán volvimos a mantener el arco en cero, que que era algo pendiente y que nosotros queríamos tener. Lo volvimos a lograr. Tenemos que seguir por ese camino y los goles van a venir".

Por último se refirió al partido de Copa Argentina done, en semifinales, se verá las caras con River: "Lo estuve viendo. Sabemos igual que cualquiera de los dos que pasara iba a ser un rival duro, con jerarquía. Nosotros estamos muy ilusionados, con muchas ganas y también tenemos nuestras armas para afrontar el partido".

Ezequiel Bonifacio habló en la previa del partido con Racing

Por su parte, Ezequiel Bonifacio también palpitó las semifinales de la Copa Argentina: "Sabíamos que cualquiera de los dos iba a ser complicado, te diría que son los dos mejores del fútbol argentino. Pasó River. Primero tenemos la cabeza en el partido con Racing y después, cuando toque, tendremos la cabeza en el partido con River".

En cuanto a su adaptación al equipo, en el cual ya parece ser titular indiscutido en el equema de Alfredo Berti, soltó: "Es un proceso. Me he sentido bien. Lógico que yo también tendré que ir ganándome el lugar con mi rendimiento. Con el tiempo me voy a ir sintiendo cada vez más cómodo".

Antes de despedirse, el lateral derecho de Independiente Rivadavia analizó a Racing, el próximo rival del Azul: "Sabemos que va a ser un partido con mucha intensidad. Racing es muy dinámico, con una gran mentalidad y que vuelca muchos jugadores al ataque. Vamos a tener que estar a la altura de la situación".