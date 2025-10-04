Inicio Sociedad Vinos
Vinos y gastronomía

Mendoza Wine Fair 2025: llega la 10ª edición de la feria de vinos más importante de Argentina

Se realizará este viernes 7 y 8 de noviembre en el restó Isidris- Puesto del Indio en el Challao

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
Mendoza Wine Fair 2025

Mendoza Wine Fair 2025, una oportunidad para disfrutar de los mejores vinos y la gastronomía en un lugar emblemático del pedemonte, en Puesto del Indio.

Foto: gentileza Wine Fair

La Mendoza Wine Fair 2025 celebra su 10ª edición y lo hace a lo grande. El evento más esperado por los amantes del vino se realizará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre en Isidris – Puesto del Indio, de 19 a 23, en un entorno exclusivo en plena capital del vino argentino.

Allí se podrá disfrutar de las joyitas de ediciones limitadas para sorprenderse, además de estar acompañados por la selecta gastronomía de Isidris.

Este año, la feria fue distinguida con el Premio de Oro en los Best Of Wine Tourism 2025, en la categoría de Excelencia en Arte y Cultura, consagrándose como la mejor feria de vinos de Argentina.

La Mendoza Wine Fair reunirá a 25 bodegas nacionales e internacionales, con etiquetas de Argentina, Francia, Portugal y Alemania, entre otras. Será una oportunidad para degustar vinos Premium, espumantes y ediciones especiales en un ambiente pensado para acercar a enólogos, bodegueros y a aquellos que todavía no vivieron la experiencia de degustar las más exquisitas y selectas bebidas de la industria vitivinícola.

Wine Fair 2025-sorpresas de botellones de edición especial
Paulo Casazza, dueño de Gran Casa de Vinos, sirviendo un botellón de edición limitada, una de las perlitas de la feria.

Paulo Casazza, dueño de Gran Casa de Vinos, sirviendo un botellón de edición limitada, una de las perlitas de la feria.

Cada entrada incluye:

  • Degustación de vinos y espumantes Premium
  • Copa de cristal de obsequio
  • Una consumición gastronómica

Además, habrá propuestas de gastronomía local de la mano del chef Claudio Lucero, DJ sets, cervezas artesanales, sushi y helados premium.

Un espacio para aprender y disfrutar del vino

Más allá de la cata, la feria busca acercar el mundo del vino a todos los públicos, desde los más conocedores hasta quienes dan sus primeros pasos. Desde la organización explicaron que, “cada mendocino es un embajador del vino” y la feria es el lugar ideal para perder el miedo, aprender a degustar y descubrir nuevas etiquetas.

El enólogo, Paulo Casazza, referente de Gran Casa Vino -a cargo de la organización del evento- destacó que en la feria se descorchan botellas con un valor de $300.000, entre la variedad que se exhibe, lo que lo hace una gran oportunidad de vivir una experiencia y acceder a productos que comúnmente no sucede.

Wine Fire 2025- Puesto del Indio
Mendoza Wine Fair está dirigida a los conocedores del vino pero también para quienes quieren descubrir el maravilloso mundo de los sabores y los aromas de la bebida argentina.

Mendoza Wine Fair está dirigida a los conocedores del vino pero también para quienes quieren descubrir el maravilloso mundo de los sabores y los aromas de la bebida argentina.

Vinos añejos, ediciones especiales, entre otras perlitas, hacen tentadora la posibilidad de beber vino y disfrutar de un entorno místico en Puesto del Indio.

Datos clave del evento

Lugar: Isidris – Puesto del Indio, Mendoza

Fechas: Viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Horario: de 19 a 23.

Entradas disponibles online, a partir del martes 7 de octubre por el sitio Accesfan. El costo es de $35.000 el viernes y de $40.000 para el sábado.

La Mendoza Wine Fair 2025 es organizada por Gran Casa Vinos y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, Posada Bonavida, UNO y Radio Nihuil.

Flyer Isidris

Temas relacionados:

Te puede interesar