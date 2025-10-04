Mendoza Wine Fair 2025: llega la 10ª edición de la feria de vinos más importante de Argentina

La Mendoza Wine Fair reunirá a 25 bodegas nacionales e internacionales, con etiquetas de Argentina, Francia, Portugal y Alemania, entre otras. Será una oportunidad para degustar vinos Premium, espumantes y ediciones especiales en un ambiente pensado para acercar a enólogos, bodegueros y a aquellos que todavía no vivieron la experiencia de degustar las más exquisitas y selectas bebidas de la industria vitivinícola.

Wine Fair 2025-sorpresas de botellones de edición especial Paulo Casazza, dueño de Gran Casa de Vinos, sirviendo un botellón de edición limitada, una de las perlitas de la feria. Foto: gentileza Wine Fire 2025

Cada entrada incluye:

Degustación de vinos y espumantes Premium

Copa de cristal de obsequio

Una consumición gastronómica

Además, habrá propuestas de gastronomía local de la mano del chef Claudio Lucero, DJ sets, cervezas artesanales, sushi y helados premium.

Un espacio para aprender y disfrutar del vino

Más allá de la cata, la feria busca acercar el mundo del vino a todos los públicos, desde los más conocedores hasta quienes dan sus primeros pasos. Desde la organización explicaron que, “cada mendocino es un embajador del vino” y la feria es el lugar ideal para perder el miedo, aprender a degustar y descubrir nuevas etiquetas.

El enólogo, Paulo Casazza, referente de Gran Casa Vino -a cargo de la organización del evento- destacó que en la feria se descorchan botellas con un valor de $300.000, entre la variedad que se exhibe, lo que lo hace una gran oportunidad de vivir una experiencia y acceder a productos que comúnmente no sucede.

Wine Fire 2025- Puesto del Indio Mendoza Wine Fair está dirigida a los conocedores del vino pero también para quienes quieren descubrir el maravilloso mundo de los sabores y los aromas de la bebida argentina. Foto: gentileza Wine Fire

Vinos añejos, ediciones especiales, entre otras perlitas, hacen tentadora la posibilidad de beber vino y disfrutar de un entorno místico en Puesto del Indio.

Datos clave del evento

Lugar: Isidris – Puesto del Indio, Mendoza

Fechas: Viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Horario: de 19 a 23.

Entradas disponibles online, a partir del martes 7 de octubre por el sitio Accesfan. El costo es de $35.000 el viernes y de $40.000 para el sábado.

La Mendoza Wine Fair 2025 es organizada por Gran Casa Vinos y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, Posada Bonavida, UNO y Radio Nihuil.