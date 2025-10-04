La gran marca que logró Lautaro Martínez en la goleada del Inter sobre Cremonese

Las conquistas del equipo orientado por el director técnico rumano Cristian Chivu fueron anotadas por Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco y Nicolò Barella. Mientras que el único tanto de los dirigidos por Davide Nicola fue concretado por Federico Bonazzoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1974508898154418560&partner=&hide_thread=false GOL DE LAUTARO EN EL INTER.pic.twitter.com/VgO2FUoj1p — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 4, 2025

En el primer tiempo, el Inter andvo bien en la ofensiva y sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante, la misma estuvo acompañada por las importantes individualidades que tiene en su plantel.

Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny marcaron tras culminar dos jugadas colectivas que liquidaron a la defensa del Cremonese y sellaron el 2-0 en el resultado final de la primera parte del partido.

lautaro-martinez-inter-2 Lautaro Martínez va a abrazar a Bonny.

En el complemento, Inter regresó al terreno de juego con el mismo buen juego que complicó a su rival, quien creyó que podría concretar otro desenlace.

Federico Dimarco y Nicolò Barella marcaron y le dieron forma a un sólido 4-0 en el tanteador.

En los últimos minutos, Federico Bonazzoli convirtió el primero y el único tanto del Cremonese, este sirvió para descontar, pero no revirtió la humillante goleada en el San Siro.

Con el tanto ante Cremonese, el atacante argentino se metió entre los cinco máximos goleadores en la historia del Inter.

Lautaro Martínez quedó entre los máximos goleadores del Inter