Lautaro Martínez y Nico Paz anotaron en la Serie A italiana: Inter ganó y el Como empató

Lautaro Martínez, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, fue nuevamente decisivo al abrir el marcador con un gran cabezazo a los nueve minutos, por lo que llegó a su duodécimo gol en 12 enfrentamientos contra el equipo sardo.

Embed

Los dirigidos por Simone Inzaghi mostraron desde el inicio un gran juego con Hakan Çalhanoglu imponiéndose en cada duelo y presionando alto para complicar la salida de los locales.

Cagliari intentó reaccionar, pero tuvo problemas en el mediocampo y además la solidez defensiva del Inter limitó sus opciones. Marcus Thuram y Lautaro siguieron generando peligro, mientras que Çalhanoglu estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que dio en el poste.

El arquero Elia Caprile mantuvo con vida a su equipo con grandes atajadas, aunque el dominio visitante fue creciendo con el correr de los minutos.

Embed

En el tramo final del encuentro, Francesco Pio Esposito se estrenó como goleador en el certamen y sentenció el 0-2 definitivo.

Así el Inter logró su cuarto triunfo en los últimos 11 partidos fuera de casa y mantiene su gran registro ante Cagliari, con solo una derrota en los últimos 16 enfrentamientos.

nicolas-paz Nico Paz la rompió.

El Como de Nicolás Paz no pudo con el Cremonese

Por último, en el enfrentamiento restante de la jornada del día, el Como de Nico Paz el cual convirtió el único gol del equipo, empató 1-1 contra el Cremonese, en donde los dos equipos quedaron cerca de las zonas de copas internacionales.