Branyas gozaba de una salud general muy buena. Tenía una salud cardiovascular excelente y niveles de inflamación bajísimos. Además, el estudio de su ADN mostró niveles muy bajos de colesterol “malo” y triglicéridos, y muy altos de colesterol “bueno”.

Un punto muy interesante es que los científicos notaron una "erosión enorme" en sus telómeros, las tapas protectoras de los cromosomas. Aunque los telómeros cortos se asocian a un mayor riesgo de muerte, en su caso pudo ser una ventaja. La hipótesis es que la corta vida de sus células corporales pudo haber frenado la proliferación del cáncer.

Aunque Branyas tuvo una vida activa a nivel mental, social y físico, y seguía una dieta mediterránea, la genética jugó un papel fundamental. Ciertas variantes genéticas raras que poseía están vinculadas con la longevidad, la función inmune y un corazón y cerebro saludables, según este estudio.

"El panorama que surge de nuestro estudio, aunque derivado solo de esta excepcional mujer, muestra que la edad extremadamente avanzada y la mala salud no están intrínsecamente ligadas".

Un descubrimiento único, lleno de información

estudio El descubrimiento resaltó características de las personas que viven muchos años.

Los investigadores, liderados por los epigenetistas Eloy Santos-Pujol y Aleix Noguera-Castells, reconocen las limitaciones del descubrimiento. Al tratarse de una sola persona, es difícil generalizar los resultados al resto de la población.

Otras investigaciones más grandes que comparan a personas de vida muy larga con otras que no lo son, también encontraron marcadores biológicos que los diferencian. Algunas personas parecen tener características únicas que les ayudan a resistir enfermedades.