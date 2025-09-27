María fue durante muchos años la persona más longeva del mundo.

María fue durante muchos años la persona más longeva del mundo.

Hay personas que parecen tener una capacidad especial para posponer lo inevitable. El reciente descubrimiento científico sobre Maria Branyas, una mujer que vivió hasta los 117 años, lo confirma. Un análisis de su genoma dio a los científicos una sorpresa.

Un grupo de investigadores españoles analizó muestras de sangre, saliva y orina que la mujer donó antes de fallecer en 2024. Los resultados de este estudio indican que sus células se comportaban como si fueran mucho más jóvenes que su edad real, superando en más de 30 años la esperanza de vida promedio en su región.

Una biología que no correspondía a su edad

maria
Mar&iacute;a Branyas, a sus 117 a&ntilde;os.

María Branyas, a sus 117 años.

Branyas gozaba de una salud general muy buena. Tenía una salud cardiovascular excelente y niveles de inflamación bajísimos. Además, el estudio de su ADN mostró niveles muy bajos de colesterol “malo” y triglicéridos, y muy altos de colesterol “bueno”.

Un punto muy interesante es que los científicos notaron una "erosión enorme" en sus telómeros, las tapas protectoras de los cromosomas. Aunque los telómeros cortos se asocian a un mayor riesgo de muerte, en su caso pudo ser una ventaja. La hipótesis es que la corta vida de sus células corporales pudo haber frenado la proliferación del cáncer.

Aunque Branyas tuvo una vida activa a nivel mental, social y físico, y seguía una dieta mediterránea, la genética jugó un papel fundamental. Ciertas variantes genéticas raras que poseía están vinculadas con la longevidad, la función inmune y un corazón y cerebro saludables, según este estudio.

"El panorama que surge de nuestro estudio, aunque derivado solo de esta excepcional mujer, muestra que la edad extremadamente avanzada y la mala salud no están intrínsecamente ligadas".

Un descubrimiento único, lleno de información

estudio
El descubrimiento resalt&oacute; caracter&iacute;sticas de las personas que viven muchos a&ntilde;os.

El descubrimiento resaltó características de las personas que viven muchos años.

Los investigadores, liderados por los epigenetistas Eloy Santos-Pujol y Aleix Noguera-Castells, reconocen las limitaciones del descubrimiento. Al tratarse de una sola persona, es difícil generalizar los resultados al resto de la población.

Otras investigaciones más grandes que comparan a personas de vida muy larga con otras que no lo son, también encontraron marcadores biológicos que los diferencian. Algunas personas parecen tener características únicas que les ayudan a resistir enfermedades.

Temas relacionados:

Te puede interesar