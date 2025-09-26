Inicio Series y películas Netflix
Netflix: 3 datos sorprendentes de la película El rey, un drama histórico emocionante para ver el fin de semana

La película de Netflix que es ideal para ver el fin de semana, tiene varias curiosidades que la resaltan entre todas las series y películas

El actor Timothée Chalamet interpreta al rey Eduardo V en la aclamada película de Netflix.

La plataforma de Netflix cuenta con un drama histórico sensacional llamado El rey, que está protagonizado por Timothée Chalamet y una producción que brilla entre todas las series y películas, estando más vigente que nunca, como cuando se estrenó años atrás.

El rey, para muchos una obra de arte que está dirigida por David Michod y escrita por Joel Edgerron, está ambientada en varias obras de William Shakespeare y basada en la vida del rey Enrique V.

Este drama histórico que transcurre en el siglo XIV y es perfecto para disfrutar distendido el fin de semana, tiene una duración de 2 horas y 20 minutos, y está disponible en la plataforma de Netflix desde noviembre de 2019.

Timothée Chalamet fue elogiado por su papel de Eduardo V en la película de Netflix, un drama histórico que vale la pena ver.

Netflix: de qué trata la película El rey

La trama de la película tiene como protagonista Hal (Timothée Chalamet), un príncipe rebelde que no tiene ninguna intención de tomar el trono de Inglaterra. Incluso, se apartó de todas sus responsabilidades reales para poder ser un hombre libre, alejado de la riqueza real. Pero su vida da un vuelco importante cuando su padre muere y no le queda otra que transformarse en el rey Enrique V. Y por supuesto qué su reinado no será una tarea fácil para él, ya que tendrá que enfrentar una guerra, intrigas de la corte real y vínculos que lo relacionan a su vida pasada.

Netflix: 5 datos sorprendentes de la película El rey

  • Uno de los datos curiosos de esta película de Netflix, es que luego del rodaje en el verano de 2018, el actor Timothée Chalamet mantuvo un romance con Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp. Comenzaron a salir en septiembre de 2019.
  • El actor Timothée Chalamet confesó que lo más divertido para él en el rodaje de la película, fue ver todo el tiempo a Robert Pattinson vapear con la armadura puesta.
  • La apariencia que tenía Robert Pattinson en la película, con una extravagante melena rubia, hizo que el público lo comparara con el look que tenía el actor Jackson Rathbone, quién actúa como su hermano en la saga Crepúsculo.
La puesta en escena y la fotografía, son dos aspectos sobresalientes en esta exitosa película de Netflix.

Reparto de El rey, película de Netflix

  • Timothée Chalamet (El rey Enrique V)
  • Joel Edgerton (John Falstaff)
  • Robert Pattinson (Luis, Delfín de Francia)
  • Ben Mendelsohn (El rey Enrique IV)
  • Sean Harris (William Gascoigne)
  • Lily-Rose Depp (Catalina de Valois)
  • Tom Glynn-Carney Henry “Hotspur” Percy

Tráiler de El rey, película de Netflix

Embed - El rey (Timothée Chalamet, Robert Pattinson) | Tráiler final | Película de Netflix

Dónde ver la película El rey, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El rey se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The king se puede ver en Netflix.
  • España: la película El rey se puede ver en Netflix.

