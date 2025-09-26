Netflix: 3 datos sorprendentes de la película El rey, un drama histórico emocionante para ver el fin de semana

El rey, para muchos una obra de arte que está dirigida por David Michod y escrita por Joel Edgerron, está ambientada en varias obras de William Shakespeare y basada en la vida del rey Enrique V.

Este drama histórico que transcurre en el siglo XIV y es perfecto para disfrutar distendido el fin de semana, tiene una duración de 2 horas y 20 minutos, y está disponible en la plataforma de Netflix desde noviembre de 2019.