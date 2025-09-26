La plataforma de Netflix cuenta con un drama histórico sensacional llamado El rey, que está protagonizado por Timothée Chalamet y una producción que brilla entre todas las series y películas, estando más vigente que nunca, como cuando se estrenó años atrás.
Netflix: 3 datos sorprendentes de la película El rey, un drama histórico emocionante para ver el fin de semana
La película de Netflix que es ideal para ver el fin de semana, tiene varias curiosidades que la resaltan entre todas las series y películas