Julián Álvarez no se calló nada tras ser la gran figura en la goleada de Atlético Madrid sobre el Real

Qué dijo julián Álvarez tras el triunfazo del Atlético de Madrid

"Me siento muy cuidado y estoy muy feliz de estar aquí”", dijo Álvarez dejando en claro que está todo bien tras la polémica que se generó con el DT Diego Simeone tras ser reemplazado en el partido ante Mallorca.

"Fue un día muy especial. Sabíamos de la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos sumar los tres puntos en casa y descontarle al líder. Nos vamos muy felices”, añadió Álvarez.

"Cada penal es un momento nuevo. Fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador, por eso el festejo tan eufórico de todos", señaló.

Luego se refirió al gol de tiro libre que hizo al decir: "A veces los practicamos. Estaba con Nico, hablamos, y terminé pateando yo. Fue una buena decisión".

"Al inicio no se nos dieron los resultados, pero generamos mucho. Somos el equipo que más ocasiones de gol crea en La Liga y uno de los que más en Europa. Hoy fuimos efectivos y por eso nos llevamos esta victoria", aclaró.

Luego destacó la labor de Simeone al decir: "Nos dijo que estuviésemos tranquilos, que lo estábamos haciendo bien y que siguiéramos trabajando igual. Apenas tuvieron tiros al arco y nosotros fuimos muy efectivos".

Julián Álvarez tiene de hijo al Real Madrid

La Araña ya le marcó 5 goles al Merengue, lo mismo que a Patronato (7) y Alianza Lima (6).