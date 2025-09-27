Marista, histórico, batió a Jockey de Córdoba y es campeón del Torneo del Interior A

Marista se fue al descanso arriba 17 a 7 con tries de Genaro Podestá y Lucas Bartolini, dos goles de Julián Hernández y un penal de Bautista Filizola quien tuvo que dejar la cancha por una conmoción tras un tackle alto del capitán visitante Augusto Cugnini, quien recibió una tarjeta roja de 20'.

Jockey pudo descontar con el try de Patricio Molina y la conversión de Facundo Rodríguez, quien desperdició dos penales a los palos.

marista-rugby-1 Julián Hernández fue una de las figuras de Marista, que consiguió un gran logro.

En la segunda parte el marcador solo se movió con un penal de Hernández y otro try de Podestá para sentenciar una victoria contundente que se basó en la efectividad en ataque y una defemsa impenetrable.

Tras haber estado cerca más de una vez, Marista llegó a lo más alto del Interior del país y festejó a lo grande con toda su gente.

El camino de Marista en el Torneo del Interior A

Fase de grupos

33-19 vs. Tucumán Lawn Tennis (Visitante)

57-10 vs Gimnasia y Esgrima de Rosario (L)

34-31 vs. Palermo Bajo (L)

31-27 vs. Palermo Bajo (V)

16-23 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (V)

41-38 vs. Tucumán Lawn Tennis (L)

Cuartos de final

26-3 vs. Tala RC

Semifinal

33-24 vs. Estudiantes de Paraná

Final