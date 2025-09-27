Marista, histórico, batió a Jockey de Córdoba y es campeón del Torneo del Interior A

Marista, como local, superó este sábado con autoridad al Jockey de Córdoba por 25 a 7 y se coronó por primera vez en su historia campeón del Torneo del Interior A que organiza la UAR.
Los Curas, con perdón de aquel Nacional del 73, obtuvieron el título más importante de su historia venciendo al mismo rival ante el que había perdido en la final hace 27 años.
Marista se fue al descanso arriba 17 a 7 con tries de Genaro Podestá y Lucas Bartolini, dos goles de Julián Hernández y un penal de Bautista Filizola quien tuvo que dejar la cancha por una conmoción tras un tackle alto del capitán visitante Augusto Cugnini, quien recibió una tarjeta roja de 20'.
Jockey pudo descontar con el try de Patricio Molina y la conversión de Facundo Rodríguez, quien desperdició dos penales a los palos.
En la segunda parte el marcador solo se movió con un penal de Hernández y otro try de Podestá para sentenciar una victoria contundente que se basó en la efectividad en ataque y una defemsa impenetrable.
Tras haber estado cerca más de una vez, Marista llegó a lo más alto del Interior del país y festejó a lo grande con toda su gente.
