Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y quedaron sin chances en el Rugby Championship

Los Pumas, con Rodrigo Isgró de titular y Juan Martín González ingresando desde el banco, perdieron 67 a 30 con Sudáfrica, como visitantes, en la 5ta y penúltima fecha del Rugby Championship.
En Durban, el equipo dirigido por Felipe Contepomi fue de mayor a menor y quedó sin chances en el certamen ya que previamente los All Blacks batieron a los Wallabies, por 33 a 24.
Los Pumas llegaron a estar arriba en el marcador durante la primera parte y le marcaron 30 puntos al bicampeón del mundo con tries de Santiago Chocobares, Tomás Albornoz y un try penal, dos goles y 3 penales de Santiago Carreras.
Sin embargo, los Springboks fueron letales y terminaron sacando una diferencia contundente con tries de Malcolm Marx, Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit [2], Morne Van Den Berg, Mannie Libbok y un triplete del apertura Sacha Mngomezulu quien se convirtió en la gran figura al agregar 8 conversiones y dos penales para completar 37 puntos en su cuenta personal.
Los Pumas y los Springboks viajarán a Londres, donde el próximo sábado 4 de octubre cerrarán su campaña en el Rugby Championship 2025 en el estadio de Twickenham, la Catedral del rugby mundial.
Todos los partidos están en hora argentina.