Rugby Championship

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y quedaron sin chances en el Rugby Championship

Los Pumas, con Isgró de titular y González ingresando desde el banco, perdieron con Sudáfrica en la penúltima fecha del Rugby Championship.

Por UNO
Los Pumaa no pudieron con los bicampeones del mundo.

Los Pumas, con Rodrigo Isgró de titular y Juan Martín González ingresando desde el banco, perdieron 67 a 30 con Sudáfrica, como visitantes, en la 5ta y penúltima fecha del Rugby Championship.

En Durban, el equipo dirigido por Felipe Contepomi fue de mayor a menor y quedó sin chances en el certamen ya que previamente los All Blacks batieron a los Wallabies, por 33 a 24.

Los Pumas llegaron a estar arriba en el marcador durante la primera parte y le marcaron 30 puntos al bicampeón del mundo con tries de Santiago Chocobares, Tomás Albornoz y un try penal, dos goles y 3 penales de Santiago Carreras.

Sin embargo, los Springboks fueron letales y terminaron sacando una diferencia contundente con tries de Malcolm Marx, Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit [2], Morne Van Den Berg, Mannie Libbok y un triplete del apertura Sacha Mngomezulu quien se convirtió en la gran figura al agregar 8 conversiones y dos penales para completar 37 puntos en su cuenta personal.

Los Pumas y los Springboks viajarán a Londres, donde el próximo sábado 4 de octubre cerrarán su campaña en el Rugby Championship 2025 en el estadio de Twickenham, la Catedral del rugby mundial.

Las posiciones del Rugby Championship 2025

  • 1- Sudáffrica 15 puntos
  • 2- Nueva Zelansa 14
  • 3- Australia 11
  • 4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

  • Australia 28 - Argentina 24
  • Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

  • Australia 26 - Argentina 28
  • Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

5ta. fecha

  • Nueva Zelanda 33 - Australia 24
  • Sudáfrica 67 - Argentina 30

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

