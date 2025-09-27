Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y quedaron sin chances en el Rugby Championship

Los Pumas llegaron a estar arriba en el marcador durante la primera parte y le marcaron 30 puntos al bicampeón del mundo con tries de Santiago Chocobares, Tomás Albornoz y un try penal, dos goles y 3 penales de Santiago Carreras.

Sin embargo, los Springboks fueron letales y terminaron sacando una diferencia contundente con tries de Malcolm Marx, Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit [2], Morne Van Den Berg, Mannie Libbok y un triplete del apertura Sacha Mngomezulu quien se convirtió en la gran figura al agregar 8 conversiones y dos penales para completar 37 puntos en su cuenta personal.

Los Pumas y los Springboks viajarán a Londres, donde el próximo sábado 4 de octubre cerrarán su campaña en el Rugby Championship 2025 en el estadio de Twickenham, la Catedral del rugby mundial.

Las posiciones del Rugby Championship 2025

1- Sudáffrica 15 puntos

2- Nueva Zelansa 14

3- Australia 11

4- Argentina 9

El Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

Australia 28 - Argentina 24

Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

4ta. fecha

Australia 26 - Argentina 28

Nueva Zelanda 10 - Sudáfrica 43

5ta. fecha

Nueva Zelanda 33 - Australia 24

Sudáfrica 67 - Argentina 30

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.