Boca busca trepar en la tabla de posiciones

Con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, Boca buscará seguir escalando en la tabla de posiciones de la Zona A del torneo Clausura.

Pensando en cortar la racha de dos empates al hilo, ante Rosario Central y Central Córdoba, Miguel Ángel Russo (que no estará en Florencio Varela) introducirá una sola variante en el once titular.

Tras conocer la lesión de Carlos Palacios (distensión del músculo pectíneo izquierdo), Miguelo dispuso que su lugar sea ocupado por Alan Velasco.

Actualmente, Boca ocupa el cuarto puesto de la tabla con 14 puntos, tres menos que el líder Unión de Santa Fe (este viernes iguaó 0-0 con Banfield).

Barracas Central (juega el lunes) y Tigre (ganó este viernes), ambos con 15 unidades, son los otros dos equipos que se ubican por encima del Xeneize.

Defensa y Justicia, por su parte, se ubica noveno y está en las puertas de la clasificación al Reducido. Es por esto que saldrá con todo en búsqueda de los tres puntos.

Tabla de posiciones Zona A Boca buscará llegar a lo más alto de la tabla.

Los últimos tres enfrentamientos entre Boca y Defensa y Justicia

16/3/25 - Boca 4 - 0 Defensa y Justicia

4 - 0 21/7/24 - Defensa y Justicia 2 - 2 Boca

2 - 2 10/2/24 - Boca 0 - 0 Defensa y Justicia

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.