Boca visitará a Defensa y Justicia este sábado por la tarde.

Boca visitará a Defensa y Justicia este sábado por la tarde.

En el marco de la décima fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca viajará a Florencio Varela para verse las caras con Defensa y Justicia. Sin Miguel Ángel Russo en el banco, ausente pese a recibir el alta, el Xeneize buscará trepar a lo más alto de la tabla de posiciones.

El encuentro comenzará a las 19 y podrá observarse en vivo y en directo por la señal de TNT Sports. Por su parte, Jorge Baliño será el encargado de impartir justicia en el Norberto Tito Tomaghello. Recordemos que el estadio albergará a ambos públicos (habrá 3.000 hinchas del elenco de la Ribera).

boca, aldosivi
Boca suma cinco partidos sin conocer la derrota.

Boca suma cinco partidos sin conocer la derrota.

Boca busca trepar en la tabla de posiciones

Con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, Boca buscará seguir escalando en la tabla de posiciones de la Zona A del torneo Clausura.

Pensando en cortar la racha de dos empates al hilo, ante Rosario Central y Central Córdoba, Miguel Ángel Russo (que no estará en Florencio Varela) introducirá una sola variante en el once titular.

Tras conocer la lesión de Carlos Palacios (distensión del músculo pectíneo izquierdo), Miguelo dispuso que su lugar sea ocupado por Alan Velasco.

Actualmente, Boca ocupa el cuarto puesto de la tabla con 14 puntos, tres menos que el líder Unión de Santa Fe (este viernes iguaó 0-0 con Banfield).

Barracas Central (juega el lunes) y Tigre (ganó este viernes), ambos con 15 unidades, son los otros dos equipos que se ubican por encima del Xeneize.

Defensa y Justicia, por su parte, se ubica noveno y está en las puertas de la clasificación al Reducido. Es por esto que saldrá con todo en búsqueda de los tres puntos.

Tabla de posiciones Zona A
Boca buscar&aacute; llegar a lo m&aacute;s alto de la tabla.

Boca buscará llegar a lo más alto de la tabla.

Los últimos tres enfrentamientos entre Boca y Defensa y Justicia

  • 16/3/25 - Boca 4 - 0 Defensa y Justicia
  • 21/7/24 - Defensa y Justicia 2 - 2 Boca
  • 10/2/24 - Boca 0 - 0 Defensa y Justicia

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas