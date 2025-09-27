Inicio Sociedad Corte de agua
Continua el corte de agua por una cañería rota: qué zonas se quedarán sin servicio

ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red. Se verán afectadas varias zonas

Martina Baiardi
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy sábado 27 de septiembre de 2025 en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zonas de Buenos Aires se verán afectada por el corte de agua

ABSA informó sobre un corte de agua en Bahía Blanca para hoy sábado 27 de septiembre.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en los siguientes lugares realizando un mantenimiento a raíz de un desperfecto en una cañería:

En el día de ayer, se detectó la rotura de una cañería en la zona de Undiano y Brickman, en Bahía Blanca. A raíz de ello, la empresa informó que el arreglo seguirá durante el día de hoy para proseguir con los trabajos de reparación sobre la cañería de 600 milímetros de diámetro.

Además, se han realizado maniobras en la red para disminuir la pérdida, generando baja presión en Ingeniero White, barrio San Martín, Villa Ressia, Pedro Pico, Colón; y falta de agua en Loma Paraguaya, Villa Delfina y Villa Rosas.

El corte de debe a que hay un desperfecto en una cañería.

Si bien no se ha confirmado a qué hora se restablecerá el servicio con normalidad, la empresa dará a conocer el restablecimiento a través de su cuenta oficial.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

