Continua el corte de agua por una cañería rota: qué zonas se quedarán sin servicio

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en los siguientes lugares realizando un mantenimiento a raíz de un desperfecto en una cañería:

En el día de ayer, se detectó la rotura de una cañería en la zona de Undiano y Brickman, en Bahía Blanca. A raíz de ello, la empresa informó que el arreglo seguirá durante el día de hoy para proseguir con los trabajos de reparación sobre la cañería de 600 milímetros de diámetro.

Además, se han realizado maniobras en la red para disminuir la pérdida, generando baja presión en Ingeniero White, barrio San Martín, Villa Ressia, Pedro Pico, Colón; y falta de agua en Loma Paraguaya, Villa Delfina y Villa Rosas.

cañeria rota El corte de debe a que hay un desperfecto en una cañería.

Si bien no se ha confirmado a qué hora se restablecerá el servicio con normalidad, la empresa dará a conocer el restablecimiento a través de su cuenta oficial.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.