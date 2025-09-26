El Tomba sumó ocho puntos y se ubica 13° en la Zona B a cuatro puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

Walter Ribonetto hará cinco cambios en Godoy Cruz

Walter Ribonetto meterá cinco cambios con respecto al equipo que viene de igualar con Instituto. En la defensa Lucas Arce volverá a ser titular por Mateo Mendoza, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá estar frente al Ciclón, y Andrés Meli entrará por Juan Segundo Morán. En el sector ofensivo Guillermo Pol Fernández, Walter Montoya y Luca Martínez Dupuy serían titulares en lugar de Bruno Barrionuevo, Agustín Auzmendi y Facundo Altamira.

En su última presentación el Expreso igualó 1 a 1 ante Instituto, el equipo dirigido por Daniel Oldrá.

Así llega San Lorenzo

San Lorenzo llega a este encuentro en un flojo momento, ya que acumula tres encuentros sin poder ganar. En el primero empató sin goles en el clásico ante Huracán, luego cayó 2-0 ante Racing en Avellaneda y en su última presentación igualó 1 a 1 como visitante con Independiente.

El conjunto que dirige Damián Ayude suma 13 unidades y se ubica quinto, ha ganado tres, empató cuatro y solamente perdió dos cotejos.

El último antecedente

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en el Torneo Apertura pasado, donde igualaron sin goles por la 10ma. fecha, en el estadio Malvinas Argentinas. El partido se jugó a puertas cerradas.

Se enfrentaron en 32 oportunidades y dos encuentros fueron por los viejos torneos Nacionales. San Lorenzo ganó 15, Godoy Cruz se impuso 7 veces y empataron en 10 ocasiones.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastian Yáñez y Walter Montoya; Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: San Lorenzo de Almagro.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Horario: 16:45.

TV: ESPN Premium.