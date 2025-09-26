Siguen las malas en River: Gallardo se queda sin dos de sus figuras para el partido frente a Riestra

El mendocino no estará este fin de semana en el equipo de Núñez y también genera preocupación de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el cual se jugará el jueves 2 de agosto a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito. De allí saldrá el rival de Independiente Rivadavia en la semifinal.

En el elenco millonario confían que el jugador de 39 años nacido en Maipú llegará en condiciones al cotejo ante la Academia, su presencia se definirá con el correr de los días y más llegado al encuentro ante la “Academia”.

River tampoco contará ante Riestra con Juan Portillo, quien arrastra un fuerte dolor en la cresta ilíaca y será evaluado hasta último momento. Ante esto, Gallardo pensaría en una formación que tendría una sola duda en el mediocampo: Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo.

Borja Borja sería titular en River.

El posible once de River para enfrentar a Deportivo Riestra

El Millonario, que viene de caer por 3 a 1 ante Palmeiras, en Brasil, por los cuartos de final de la Libertadores, formaría ante el Malevo con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio.