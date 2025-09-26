Inicio Ovación Fútbol River
Torneo Clausura

Siguen las malas en River: Gallardo se queda sin dos de sus figuras para el partido frente a Riestra

River no pasa por un buen momento tras su eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El DT millonario, Marcelo Gallardo, arma el rompecabezas para enfrentar a Riestra

Marcelo Gallardo no pasa un buen momento como entrenador de River.

River no la pasa bien tras su eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El DT millonario, Marcelo Gallardo, tendrá dos bajas importantes para recibir a Deportivo Riestra, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El Millonario sigue acumulando malas mnoticias, ya que no podrá contar con uno de sus referentes más importantes en la mitad de la cancha, Enzo Pérez, quien quedó descartado para el compromiso frente al “Malevo” debido al corte que sufrió en su rodilla izquierda, que requirió siete puntos de sutura.

paulo-diaz-river
Paulo D&iacute;az volver&iacute;a a la titularidad en River.

El mendocino no estará este fin de semana en el equipo de Núñez y también genera preocupación de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el cual se jugará el jueves 2 de agosto a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito. De allí saldrá el rival de Independiente Rivadavia en la semifinal.

En el elenco millonario confían que el jugador de 39 años nacido en Maipú llegará en condiciones al cotejo ante la Academia, su presencia se definirá con el correr de los días y más llegado al encuentro ante la “Academia”.

River tampoco contará ante Riestra con Juan Portillo, quien arrastra un fuerte dolor en la cresta ilíaca y será evaluado hasta último momento. Ante esto, Gallardo pensaría en una formación que tendría una sola duda en el mediocampo: Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo.

Borja
Borja ser&iacute;a titular en River.

El posible once de River para enfrentar a Deportivo Riestra

El Millonario, que viene de caer por 3 a 1 ante Palmeiras, en Brasil, por los cuartos de final de la Libertadores, formaría ante el Malevo con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio.

