Meteorología

El temporal de viento Zonda que dejó 2 muertos en Las Heras y San Martín en 2023

Un hombre aplastado por un quiosco de diarios en el hospital Carrillo y el conductor de un Peugeot accidentado en Chapanay integran la lista de fallecidos en temporales

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El temporal de viento Zonda causó 2 muertes en Las Heras y San Martín en julio de 2023.

La mujer fallecida este viernes en Maipú como consecuencia de la caída de un árbol por el fuerte viento se suma a la larga lista de víctimas fatales en Mendoza por fenómenos meteorológicos.

Antes del caso de la mujer fallecida por aplastamiento de su automóvil por la caída de un árbol en la zona del complejo El Torreón, en Maipú, el viernes 21 de julio de 2023 -en pleno invierno- se contabilizaron 2 víctimas fatales durante un temporal de viento Zonda.

Los trágicos episodios sucedieron en Las Heras y en plena ruta, en San Martín.

Zonda ok
El viernes 21 de julio de 2023 hubo 2 v&iacute;ctimas fatales durante el temporal de viento Zonda.

En 2023, los 2 fallecidos por el Zonda en Las Heras y San Martín

El primero de los hechos sucedió pasadas las 15.30 cuando un hombre que se protegía del terrible viento Zonda fue aplastado por un escaparate de diarios y revistas ubicado en la entrada del hospital Ramón Carrillo en Las Heras. Se llamaba Felipe David Campos y tenía 39 años.

Más tarde, mientras el temporal de Zonda complicaba la circulación vehicular en la zona Este, se produjo un choque en cadena en el distrito Chapanay, más precisamente en el cruce del carril Chimbas y la calle Cereceto.

Nueve vehículos de distinto porte participaron del accidente múltiple: 5 autos, 3 camiones y 1 colectivo de circulación interurbana.

La conducción se complicó terriblemente por las ráfagas de viento Zonda, la voladura de ramas y la tierra en suspensión.

Un llamado al 911 alertó sobre posibles víctimas de diversa consideración en la zona del accidente.

Luego se comprobó que había fallecido un hombre que conducía un Peugeot 207, finalmente atrapado entre 2 camiones de gran porte y destrozado.

