El temporal de viento Zonda que dejó 2 muertos en Las Heras y San Martín en 2023

Zonda ok El viernes 21 de julio de 2023 hubo 2 víctimas fatales durante el temporal de viento Zonda.

En 2023, los 2 fallecidos por el Zonda en Las Heras y San Martín

El primero de los hechos sucedió pasadas las 15.30 cuando un hombre que se protegía del terrible viento Zonda fue aplastado por un escaparate de diarios y revistas ubicado en la entrada del hospital Ramón Carrillo en Las Heras. Se llamaba Felipe David Campos y tenía 39 años.

Más tarde, mientras el temporal de Zonda complicaba la circulación vehicular en la zona Este, se produjo un choque en cadena en el distrito Chapanay, más precisamente en el cruce del carril Chimbas y la calle Cereceto.

Nueve vehículos de distinto porte participaron del accidente múltiple: 5 autos, 3 camiones y 1 colectivo de circulación interurbana.

La conducción se complicó terriblemente por las ráfagas de viento Zonda, la voladura de ramas y la tierra en suspensión.

Un llamado al 911 alertó sobre posibles víctimas de diversa consideración en la zona del accidente.

Luego se comprobó que había fallecido un hombre que conducía un Peugeot 207, finalmente atrapado entre 2 camiones de gran porte y destrozado.