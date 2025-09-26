"Es un honor haber debutado con este club tan histórico Real Zaragoza, gran esfuerzo", dijo el ex Boca Juniors en las redes sociales.

Tras el Mundial de Clubes hubo rumores de la vuelta a la Argentina, pero armó las valijas para ser nuevo refuerzo de un equipo europeo.

Andrada llegó al elenco español a préstamo por una temporada con una opción de compra en caso de que el equipo ascienda a la Liga española. El guardavallas nacido en el departamento de San Martín llegó para pelear el puesto con Adrián Rodríguez y el canterano Álvaro López.

Esteban Andrada fue elogiado por el entrenador de Zaragoza

Gabi, el técnico de los Leones, elogió el estreno del argentino en el arco del Zaragoza. “Andrada nos da jerarquía, el equipo crece, con él hemos ganado ese plus que muchas veces a los equipos que no andan tan bien les falta“, dijo el entrenador del primer equipo, que tomó la decisión de mandar a remplazar al guardavallas titular y reemplazarlo con Andrada.

La trayectoria de Esteban Andrada

Lanús 2012-2018

Arsenal 2014-2015

Boca Juniors 2018-2021

Monterrey 2021-2025

Selección argentina 2019

Ganó 3 títulos con Lanús, 3 con Boca y uno con Monterrey.