Esteban Andrada es el último de arriba. El mendocino vive una nueva etapa de su carrera.

El mendocino Esteban Andrada comenzó con el pie derecho una nueva etapa en su carrera y ya fue elogiado. El ex Rayados de Monterrey de México debutó en Real Zaragoza de España, que venció al Mirandés por 1 a 0, de visitante, por la fecha 7 de la Segunda División de ese país.

Esteban Andrada, quien hace un mes dejó el Monterrey, tuvo su ansiado debut en el Zaragoza, su nuevo equipo en el futbol europeo. La Sabandija cumplió un sueño pendiente y se estrenó en el Viejo Continente a sus 34 años de edad, y según dijo la prensa española, jugó bien.

Esteban Andrada viene de jugar en Rayados de Monterrey.

"Es un honor haber debutado con este club tan histórico Real Zaragoza, gran esfuerzo", dijo el ex Boca Juniors en las redes sociales.

Tras el Mundial de Clubes hubo rumores de la vuelta a la Argentina, pero armó las valijas para ser nuevo refuerzo de un equipo europeo.

Andrada llegó al elenco español a préstamo por una temporada con una opción de compra en caso de que el equipo ascienda a la Liga española. El guardavallas nacido en el departamento de San Martín llegó para pelear el puesto con Adrián Rodríguez y el canterano Álvaro López.

Esteban Andrada fue elogiado por el entrenador de Zaragoza

Gabi, el técnico de los Leones, elogió el estreno del argentino en el arco del Zaragoza. “Andrada nos da jerarquía, el equipo crece, con él hemos ganado ese plus que muchas veces a los equipos que no andan tan bien les falta“, dijo el entrenador del primer equipo, que tomó la decisión de mandar a remplazar al guardavallas titular y reemplazarlo con Andrada.

La trayectoria de Esteban Andrada

  • Lanús 2012-2018
  • Arsenal 2014-2015
  • Boca Juniors 2018-2021
  • Monterrey 2021-2025
  • Selección argentina 2019

Ganó 3 títulos con Lanús, 3 con Boca y uno con Monterrey.

