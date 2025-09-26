Inicio Ovación Tenis Francisco Cerúndolo
Francisco Cerúndolo sigue en un flojo momento tras caer en la primera ronda del ATP de Beijing

Francisco Cerúndolo profundizó su flojo momento tenístico tras caer este viernes en la primera ronda del ATP de Beijing

Francisco Cerúndolo perdió en China.

Francisco Cerúndolo no anda bien. El tenista argentino cayó este viernes en la primera ronda del ATP de Beijing ante el estadounidense Learner Tien por 4-6, 6-3 y 6-4 , en un encuentro que duró dos horas y 15 minutos.

Tras la caída de Cerúndolo ya no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda de este torneo al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.

Fran Cer&uacute;ndolo no est&aacute; en un buen nivel.

Cerúndolo, el número 21 del ranking ATP, sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Tras jugar en Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda tras caer contra el suizo Leandro Riedi.

Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking.

Además hubo otra sorpreseiva derrota, ya que perdió el ruso Andrey Rublev -llegada a este torneo como el sexto preclasificado- 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.

Francisco Cerúndolo fue eliminado del ATP 500 de Beijing

  • Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego: 6-4 y 6-3
  • Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0
  • Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard: 7-6(3), 6-7(4) y 6-4
  • Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6(3) y 6-3
  • Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4
  • Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4
  • Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5
  • Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2
  • Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4
  • Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6(5) y 7-5
  • Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4

