Francisco Cerúndolo sigue en un flojo momento tras caer en la primera ronda del ATP de Beijing

Cerúndolo, el número 21 del ranking ATP, sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Tras jugar en Roland Garros el argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda tras caer contra el suizo Leandro Riedi.

Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking.

Además hubo otra sorpreseiva derrota, ya que perdió el ruso Andrey Rublev -llegada a este torneo como el sexto preclasificado- 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.

Francisco Cerúndolo fue eliminado del ATP 500 de Beijing