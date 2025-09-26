Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Una buena noticia

Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras estar dos días internado

Hay buenas noticias para Boca. El entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo, fue dado de altatras permanecer dos días internado

Por UNO
Miguel Ángel Russo recibió el alta y hay alivio en Boca.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, le aportó buenas noticias a la institución de la Ribera, ya que fue dado de alta este viernes tras estar dos días internado en el sanatorio Fleni de Belgrano.

Sin embargo, el DT debe cuidarse y no se sabe si dirigirá este sábado ante Defensa y Justicia, en el partido de la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

miguel-russo-boca
Russo preocupa al mundo del fútbol.

Miguel Ángel Russo fue internado dos veces en la semana

El lunes pasado el experimentado DT de 69 años estuvo en el sanatorio realizándose estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, por lo que quedó en observación.

Russo recibió medicación e hidratación por medio de suero, por lo que fue dado de alta por la tarde pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano y ya está en su casa.

miguel-russo-boca
Russo no está bien de salud, ya que tiene una dura enfermedad.

Los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez estuvieron en el lugar del DT comandando los entrenamientos de cara al cotejo de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

La incógnita radica en si Russo estará presente o no en dicho partido que tendrá lugar este sábado a las 19 horas en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

Boca, que viene de empatar 2 a 2 con Central Córdoba, de local, el domingo pasado, suma 14 unidades y está cuarto en el Grupo A.

Russo padece una dura enfermedad

En el 2017 mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios, al técnico le diagnosticaron cáncer de próstata.

Durante ese periodo, inició el tratamiento médico y, simultáneamente, llevó al equipo a la conquista del Torneo Finalización 2017.

