Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta tras estar dos días internado

Miguel Ángel Russo fue internado dos veces en la semana

El lunes pasado el experimentado DT de 69 años estuvo en el sanatorio realizándose estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, por lo que quedó en observación.

Russo recibió medicación e hidratación por medio de suero, por lo que fue dado de alta por la tarde pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano y ya está en su casa.

miguel-russo-boca Russo no está bien de salud, ya que tiene una dura enfermedad.

Los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez estuvieron en el lugar del DT comandando los entrenamientos de cara al cotejo de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

La incógnita radica en si Russo estará presente o no en dicho partido que tendrá lugar este sábado a las 19 horas en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

Boca, que viene de empatar 2 a 2 con Central Córdoba, de local, el domingo pasado, suma 14 unidades y está cuarto en el Grupo A.

Russo padece una dura enfermedad

En el 2017 mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios, al técnico le diagnosticaron cáncer de próstata.

Durante ese periodo, inició el tratamiento médico y, simultáneamente, llevó al equipo a la conquista del Torneo Finalización 2017.