Torneo Clausura

Con bajas en ofensiva, la probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

Boca se medirá ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

Mientras Boca aguarda por la evolución de la salud de Miguel Ángel Russo (sigue internado), los inconvenientes en lo futbolístico se presentan para el principal ayudante de Miguelo, Claudio Úbeda.

Boca se medirá ante Defensa y Justicia este sábado, desde las 19 en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la décima fecha del Torneo Clausura. Para el compromiso, el Xeneize no podrá contar con Edinson Cavani, Exequiel Zeballos ni Carlos Palacios. En ofensiva solo estarán a disposición Milton Giménez y Miguel Merentiel. En el banco de suplentes, la única opción disponible en ataque será Lucas Janson, de pocos minutos este semestre.

Las lesiones de las bajas en Boca

Edinson Cavani no podrá formar parte del cotejo ante el Halcón de Varela dada la distensión en el psoas derecho que lo marginó durante el último partido. El capitán uruguayo se sumó a Exequiel Zeballos, quien continúa recuperándose de una lesión desde hace algunos días.

La novedad la dio ayer el chileno Carlos Palacios. Carta habitual en el esquema de Russo, Palacios sufrió una molestia en el aductor durante el último entrenamiento y quedó fuera de la nómina para el encuentro del sábado. Alan Velasco sería el apuntado para reemplazar al mediocampista. Otra opción es Williams Alarcón.

La probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 19

TV: TNT Sports.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Norberto Tomaghello.

