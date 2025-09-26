Con bajas en ofensiva, la probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

Las lesiones de las bajas en Boca

Edinson Cavani no podrá formar parte del cotejo ante el Halcón de Varela dada la distensión en el psoas derecho que lo marginó durante el último partido. El capitán uruguayo se sumó a Exequiel Zeballos, quien continúa recuperándose de una lesión desde hace algunos días.

La novedad la dio ayer el chileno Carlos Palacios. Carta habitual en el esquema de Russo, Palacios sufrió una molestia en el aductor durante el último entrenamiento y quedó fuera de la nómina para el encuentro del sábado. Alan Velasco sería el apuntado para reemplazar al mediocampista. Otra opción es Williams Alarcón.

Palacios Palacios se sumó a los lesionados en Boca y no estará frente a Defensa y Justicia.

La probable formación de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 19

TV: TNT Sports.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Norberto Tomaghello.