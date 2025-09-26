Inicio Sociedad Universidad de Congreso
Actividad gratuita

Universidad Abierta en la Universidad de Congreso Viví la experiencia de ser profesional

La Universidad de Congreso invita a estudiantes de colegios secundarios y al público en general a participar de una nueva edición el viernes 3 de octubre, de 11 a 15 hs

Universidad Abierta en la Universidad de Congreso Viví la experiencia de ser profesional. La Universidad de Congreso invita a estudiantes de colegios secundarios y al público en general a participar de una nueva edición de la Universidad Abierta, una jornada para conocer la vida universitaria y explorar nuestras carreras a través de visitas guiadas, talleres de orientación vocacional, charlas con equipos académicos y actividades prácticas vinculadas al mundo profesional. También se brindará información completa sobre el Ingreso 2026.

La actividad es gratuita y con cupos limitados.

¿Qué vas a poder hacer?

Visita guiada por la UC: recorré nuestras sedes, áreas académicas y servicios para estudiantes.

Talleres de orientación vocacional: descubrí tus intereses y fortalezas para elegir con información.

Charlas con directores, tutores y coordinadores: conocé la propuesta de cada facultad.

Experiencias prácticas: actividades para entender el campo laboral de cada carrera.

Todo sobre Ingreso 2026: requisitos, fechas, beneficios y servicios de la UC.

Inscripción y contacto

  • Reservá tu lugar contactando a Nuevos Postulantes: 261 706 1626 |[email protected]

