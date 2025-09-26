Universidad Abierta en la Universidad de Congreso Viví la experiencia de ser profesional. La Universidad de Congreso invita a estudiantes de colegios secundarios y al público en general a participar de una nueva edición de la Universidad Abierta, una jornada para conocer la vida universitaria y explorar nuestras carreras a través de visitas guiadas, talleres de orientación vocacional, charlas con equipos académicos y actividades prácticas vinculadas al mundo profesional. También se brindará información completa sobre el Ingreso 2026.
La Universidad de Congreso invita a estudiantes de colegios secundarios y al público en general a participar de una nueva edición el viernes 3 de octubre, de 11 a 15 hs